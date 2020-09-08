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вторник, 08 сентября 2020 16:27

На дне моря обнаружили горы монет

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Дайверы-любители Ран Файнштейн и Офмер Раананон обнаружили груз древнеримского судна, затонувшего 1600 лет назад у берегов современного Израиля в Кесарии.

Мужчины сразу сообщили в Израильское управление древностей. Им удалось найти монеты, бронзовые статуи, корабельное оборудование и декоративные предметы, пишет Archeology World.

Вскоре археологи подняли бронзовую лампу с изображением римского бога солнца Сола, статуэтку богини Луны, лампу, напоминающую голову африканского раба, части 3 бронзовых статуй в натуральную величину, бронзовый кран в виде дикого кабана с лебедем на голове и другие зооморфные предметы.

Автор: Israel antiquities authority
  У берегов Кесарии нашли груз древнеримского судна
У берегов Кесарии нашли груз древнеримского судна

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Также на корабле обнаружены сплошные глыбы металла, каждая из которых состояла из тысяч монет. Они окислились, слиплись и приняли форму горшка, в котором их перевозили. На монетах изображены император Константин Великий и его соперник Лициний.

Археологи предполагают, что римское торговое судно перевозило металл для переработки. При входе в гавань попало в бурю и налетело на скалы.

Корабль плавал в последние годы существования Римской империи.

В марте 2020 года сербские археологи раскопали остатки древнего окаменевшего флота на месте древнеримского поселения Виманциум - сейчас недалеко от города Костолац. Предварительно на находку наткнулись копатели угля местного карьера.

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