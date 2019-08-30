На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет

Все предметы, которые находились на борту корабля хорошо сохранились Фото: youtube.com

Археологи изучили английский корабль "Террор". Он затонул у острова Кинг-Уильям на севере Канады 170 лет назад. Судно обнаружили еще в 2016-м, но увидеть его удалось лишь недавно.

В трюме нашли хорошо сохранившиеся личные вещи экипажа, столовую посуда, кувшини с напитками и другие предметы, сообщает Politeka.

"Больше всего нас удивило то, что корабль, затонувший почти 2 века назад, идеально сохранился. Такого рода вещи вообще наблюдаешь не слишком часто", - рассказывают ученые.

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Причиной хорошего сохранения стали климатические условия. Корабль затонул в месте, где соединились холодные воды, большие слои осадка и минимум солнечного света. В такой среде может сохраниться даже бумага и ткань.

Исследователи не смогли попасть в каюту капитана. Там надеются найти уцелевшие корабельные журналы.

Тайна гибели корабля не разгадана. Известно, что в 1845-м капитан Королевского военно-морского флота Джон Франклин собирался в экспедицию, в которой хотел изучить неизвестную часть Северо-Западного прохода.

Международная группа археологов нашла в Балтийском море затонувший в начале XVI в. корабль. Он сохранился в исключительно хорошем состоянии. Поэтому может оказаться наиболее сохранившихся кораблем раннего Нового времени, который когда-либо находили.