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воскресенье, 25 июля 2021 12:43

На детской площадке нашли захоронение бронзового века
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В польском городе Тухола на детской площадке нашли захоронение бронзового века.

Археологические артефакты обнаружили дети. Об этом информирует Archäologie in Deutschland.

Во время раскопок в районе песочницы нашли большие могилы лужицкой культуры. Они располагались очень близко к поверхности земли.

Могилы датируют 4-5 периодом бронзового века (1100 - 700 гг. до н.э.),

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В Польше дети раскопали в песочнице захоронения бронзового века. Фото: Archäologie in Deutschland
В Польше дети раскопали в песочнице захоронения бронзового века. Фото: Archäologie in Deutschland
В Польше дети раскопали в песочнице захоронения бронзового века. Фото: Archäologie in Deutschland

По словам местных жителей, несколько десятилетий назад в ходе строительных работ неподалеку обнаружили бронзовые реликвии и керамику.

Археологи выяснили, что неподалеку находится археологический памятник, внесенный в государственный реестр. Вероятно, обнаруженное захоронение связано с этим местом.

В эпоху бронзового и раннего железного веков (XII-IV века до нашей эры) на территории Центральной Европы распространилась лужицкая археологическая культура. Для представителей этой культуры характерны очень большие бескурганные могильники, достигающие тысячи захоронений, в которых находятся урны с прахом (ингумации практиковалась крайне редко).

Лепная керамика лужицкой культуры отличается тщательностью выделки и богатой орнаментацией. Недавние исследования показали, что литье бронзы у представителей лужицкой культуры повлияло на похоронный обряд.

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