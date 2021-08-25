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среда, 25 августа 2021 13:59

Мужчина нашел в своем сарае древний доспех

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Мужчина нашел в своем сарае древний доспех
Мужчина нашел кольчугу времен норманнского вторжения в Ирландию. Фото: RTE

Житель ирландского города Лонгфорд держал в своем сарае кольчугу 1172 года.

Он сходил на выставку Granard Knights & Conquests в рамках Недели национального наследия и увидел копии старинного оружия. Сказал, что у него есть похожие доспехи, сообщает RTE.

Артефакт передал ученым. Представитель выставки Бартл Д'Арси связался с Национальным музеем Ирландии, чтобы начать реставрацию.

Д'Арси рассказал, что кольчуга принадлежит периоду вторжения норманнов в Лонгфорд. Событие связано с историей лорда Ричарда Де Туита. Он был верховным судьей Ирландии. В 1199-м построил на холме Мотта деревянный замок для охраны границы и войны с ирландским кланом О'Рейли из Сан-Бреффни.

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"Мы поражены. И это полностью связано с тем, что мы делаем в нашем центре. Сохраняем нормандскую историю и наследие", - сказала сотрудница Granard Knights & Conquests Дейрдре Орм.

В болоте ирландского графства Роскоммон Гортнакранна археологи нашли остатки деревянного идола. Религиозную скульптуру изготовили из дуба более 1,6 тыс. лет назад. Археологи отметили, что у идола ярко просматриваются человеческие формы - небольшая круглая голова, маленькие плечи и длинное тело с зазубринами. Он сохранился именно благодаря пребыванию в болоте.

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