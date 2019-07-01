Музейщики обратились к Зеленскому

В Музее истории Киева обратились к Зеленскому по поводу перемещения офиса президента Фото: vuam.org.ua

Музей истории города Киева обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Коллектив обеспокоен ситуацией, вызванной решением о размещении Офиса президента Украины в Государственном предприятии "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" на 4-м и 5-м этажах здания. Именно там с 2004-го находятся фонды Музея истории города Киева.

Коллектив музея просит содействия Владимира Зеленского в передаче Гостиного двора в коммунальную собственность Киева с последующим приспособлением здания под нужды Музея истории города Киева, а также в получении давно обещанного музею статуса национального, сообщает Prostir.Museum.

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"В течение 15 лет пребывания в Украинском доме коллектив Музея истории города Киева неоднократно обращался к высшему руководству государства с просьбой решить вопрос о предоставлении или сооружении здания для нашего Музея. В прошлом году депутатами Киевского городского совета было поддержано ходатайство Музея истории города Киева о передаче ему здания Гостиного двора, находящегося на Контрактовой площади. Впрочем, это сооружение до сих пор не передано в коммунальную собственность столицы, поскольку нет соответствующего решения Кабинета министров Украины. Таким образом, если будет окончательно принято решение о перемещении Офиса президента в Украинский дом, уникальным фондам Музея истории города Киева грозит гибель, поскольку очередное временное и несоответствующее помещение будет способствовать их разрушению и возможно окончательному уничтожению", - говорится в письме, размещенном на официальном сайте музея истории города Киева.

Музей ведет активную выставочную и образовательную работу. Некоторые музейные проекты, в частности, выставка, посвященная столетию УНР, представлена в музее в Нью-Йорке.

Новый офис президента Владимира Зеленского, который планируют перенести в Украинский дом, оборудуют новейшими системами отопления, кондиционирования и очистки воздуха. "Система отопления будет полностью переделана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется введение новой технологической конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами".