Каким будет новый офис Зеленского

Новый офис Зеленского оборудуют новейшими технологиями. Фото: loda.gov

Новый офис президента Владимира Зеленского, который планируют перенести в Украинский дом, оборудуют новейшими системами отопления, кондиционирования и очистки воздуха.

"Система отопления будет полностью переделана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется введение новой технологической конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами", - об этом сообщает издание Новое Время.

Внедрение современных технологий позволит существенно снизить потребление электроэнергии.

"Эти решения позволят существенно снизить потребление электроэнергии. Сейчас в сутки Украинский дом потребляет минимум 4 тыс. киловатт, а после реконструкции ему понадобится всего 450 киловатт. К тому же система со льдом позволит уйти от дополнительной системы кондиционирования: пар после растопки льда низкой температуры будет использоваться для охлаждения в летнее время ", - пишет издание.

Владелец архитектурно-проектной группы Анна Кирий считает, что выезд офиса президента из здания на Банковой и преобразования его в музей эта удачная идея. Она напомнила, что именно так появился один из крупнейших музеев мира - французский Лувр, бывший когда-то резиденцией короля.

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Однако такой дом, как ОП, требует большого количества парковочных мест, а в центре Киева, в том числе на Европейской площади фактически негде парковаться. К тому же это интенсивный транспортный узел и одна из главных развязок центра столицы. Если ее нагрузить дополнительным потоком, то это может стать новой проблемой для города.

Еще одна возможная проблема ОП: любая протестная акция здесь блокирует движение автомобилей, что приведет к транспортному коллапсу в столице. И хотя авторы проекта уверяют, что он предусматривает место для "конституционного права граждан на протест", однако уточняют, что пока эта идея находится в стадии разработки.

Ранее, заместитель главы Администрации президента рассказал, что рассматривается 2 варианта для переезда. Также он отмечал, что с переездом ОП связано много нюансов. Переезд администрации Зеленского должен состояться уже в пределах текущего года.