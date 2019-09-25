Мусульмане разгромили армию европейцев

В битве при Никополе в Болгарии османы уничтожили 16 тыс. Крестоносцев Фото: wikipedia

Турецкие войска во главе с султаном Баязидом I разгромили крестоносцев под болгарской крепостью Никополь 25 сентября 1396-го. Рыцарей из 22 стран уничтожили или взяли в плен.

К концу XIV в. Османская империя медленно приближалась к Венгерскому королевству. Независимость последнего стала под вопросом. Тогда король Сигизмунд I начал искать союзников для противостояния туркам.

В 1394-м папа Бонифаций IX объявил крестовый поход, однако европейцы почти не поддержали его. Тогда Сигизмунд обратился к Франции, дворяне которой с энтузиазмом приняли идею похода. Против осман удалось собрать 16 тыс. крестоносцев.

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Они прибыли в Буду - теперь Будапешт. Спланировали вытеснить турок из Балканского полуострова, двинуться на Константинополь и снять осаду с города, пройти Турцией и освободить Палестину. Но серьезных приготовлений к бою не сделали.

25 сентября войска европейцев встали на территории бывшей болгарской столицы и крепости Никополь. Против них выступило 17 тыс. турок. Завязался бой. Сначала рыцарям удалось прорвать линию турецкой пехоты и ворваться в центр лагеря. Но внезапно они подверглись удару от профессиональных конных воинов - сипахов. Вся конница европейцев была уничтожена почти мгновенно. Дворян взяли в плен.

Тогда король Сигизмунд направил все войска на помощь, но сербские рыцари, которые выступили на стороне турок, и сипахи разбили их. Сам король бежал на рыбацкой лодке к Венецианским кораблям, которые стояли на Дунае.

В результате битвы Болгария потеряла свою независимость, которую восстановит только 1878-го. Османская империя превратились в самую большую угрозу для Европы того времени.

Первая попытка завоевать Константинополь, начатая султаном Баязидом I в 1396 году, потерпела неудачу после семи лет осады города. В 1452 году внук Баязида 20-летний Мехмед II завершил строительство Румельской крепости, расположенной на европейской стороне Босфора. Это дало возможность отрезать Константинополь от Черного моря и лишило город поддержки со стороны генуэзских колоний в Причерноморье. Царьград пал 29 мая 1453 года.