Мореплаватель привез в Европу "орудие дьявола"

Колумб привез табак в испанский королевского двора. фото http://www.bagnet.org

Путешественник Христофор Колумб 15 ноября 1492-го на острове Гаунангани, сейчас это Сан-Сальвадор стал первым европейцем, который курил табак.

Христофор Колумб увидел, как аборигены втягивали в себя дым из тлеющих листьев растения, которую называли "Табак" а самокрутки - "сигары".

"Почти обнаженные люди ходили с горящими головешками, обмотанными травой. Дым от них "пили". Другие несли большие свертки листьев. Во время остановок зажигали их. Каждый делал по три-четыре затяжки, выпуская дым через ноздри. Збадьорившись так, двигались дальше", - описывает курения табака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

Матросы привезли с собой небольшие запасы табака. А Колумб привез табак в испанский королевского двора. Родриго де Херес - член команды, которая плавала в Америку на Санта-Марии, был первым европейским курильщиком. Соотечественники думали, что дым изо рта Родриго - явный признак одержимости дьяволом. Хереса посадили в тюрьму, где он пробыл целых 7 лет. Впоследствии с "орудие дьявола" табак превратился в "лекарства". Екатерина Медичи, например, использовала его в лечении мигрени. Табаком пытались лечить зубную боль, желудочные расстройства и ломоту в костях.

В середине XVI века личный врач короля Испании Филиппа ІІ начал рекламировать табак как универсальное лекарство. Врачи XVI в. насчитывали до 36 заболеваний, которые можно лечить курением табака.

Английские колонисты Нового Света 22 февраля 1630-го впервые попробовали новое блюдо - попкорн, жареную кукурузу, блюдо вполне привычной для местного индейского населения. На территории современной Флориды вождь племени индейцев Кводекуайн принес английским колонистам целый мешок початков кукурузы особого вида.