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вторник, 18 июня 2019 08:20

Монумент разобрали на 350 частей

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Монумент разобрали на 350 частей
Статуя Свободы. Фото: Голос Америки

В Нью-Йорк французский военный парусник "Изер" доставил Статую Свободы 18 июня 1885 года. Создал ее Фредерик Огюст Бартольди как подарок к сотой годовщине американской революции от Франции.

Профессор-правовед Эдуард де Лабуле задумал монумент, как подарок к сотой годовщине американской революции. В 1856 году он обратился к скульптору Фредерику Огюсту Бартольди, который воплотил масштабный проект. Создание скульптуры было завершено во Франции в мая 1884 года, а в августе в Нью-Йорке был заложен первый камень в пьедестал будущего памятника.

Для перевозки статую разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков. Собрали на бетонном подставке за 4 месяца и открыли на острове Бедло у Манхэттена.

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Статуя Свободы стоит на острове Свободы, который до 1956 года носил имя Бедлоу. "Богиня свободы" держит факел в правой руке и табличку в левой. Надпись на табличке - "JULY IV MDCCLXXVI" ( "4 июля 1776"). Это дата подписания Декларации Независимости. Общий вес меди, использованной для отлива статуи - 31 тонна, а общий вес ее стальной конструкции - 125 тонн. В 1984 году Статую Свободы был включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас это один из самых популярных туристических объектов Нью-Йорка.

Общую краевую выставку открыли 5 июня 1894-го в Стрыйском парке во Львове. Приурочили к 100-летию восстания Тадеуша Костюшко. Выставка стала крупнейшей за всю историю края.

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Дата
18
июня

Монумент разобрали на 350 частей

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