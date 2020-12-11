Митингующие отбили атаку силовиков

Силовики в очередной раз попытались разогнать евромайдан Фото: lb.ua

В ночь на 11 декабря 2013 года "Беркут" и солдаты внутренних войск осуществили очередную попытку разогнать евромайдан в Киеве. Протестующие выстояли и вытеснили силовиков за пределы баррикад.

Перед началом штурма судебные исполнители зачитали караулящим на Майдане людям постановление Печерского районного суда с требованием очистить центр города от палаток и баррикад и решение Окружного административного суда Киева с требованием обеспечить свободное перемещение транспорта и людей центром. Отказ протестующих выполнять противозаконные постановления и стал поводом для разгона.

Более 5 тыс. "беркутовцев" в полной экипировке начали двигаться в сторону ул. Институтской, Михайловской, Крещатика. Атаковали баррикады и начали разбирать их. Обломки укреплений бросали в грузовики и вывозили.

Сигнал о массовом наступлении на баррикады и столкновениях киевлянам подал служитель Михайловского Златоверхого собора Иван Сидор, который начал бить в колокола. Вскоре его поддержали семинаристы. Выходить из палаток и защищать баррикады митингующих и горожан призвали и со сцены.

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"Беркуту" удалось разрушить баррикаду на Институтской и прорваться в палаточный городок на Европейской площади. Однако, протестующие и "беркутовцы" сошлись рядами, теснили друг друга щитами. Кое-где силовики применяли спецсредства, в частности слезоточивый газ. Ранения получали с обеих сторон.

Прорвать укрепления "беркутовцы" не смогли даже до рассвета. Тогда к митингующим подходили уже новые силы. До 7:00 спецназовцы отступили, а через час их окончательно вытеснили за баррикады. Мелкие стычки продолжались еще несколько часов.

Впоследствии люди восстановили и усилили укрепления, начали устанавливать новые палатки. Незаконные постановления суда не выполнили, а попытка жестокого разгона вызвала возмущение украинцев и международное осуждение.

1 декабря 2013 на майдане Независимости в Киеве вышли до миллиона людей. Началась Революция достоинства. Ночью 30 ноября спецподразделение "Беркут" устроил на площади силовой разгон протестующих. Это возмутило украинцев. На следующий день люди собрались на Всеукраинском вече. В 12:00 колонна митингующих двинулась с Михайловской площади на ул. Владимирской в ​​парк Шевченко. Далее шли по Крещатику, мимо Бессарабской площади до майдана Независимости. Марш растянулся от Майдана до парка Шевченка. В этот же день митингующие заняли здание КГГА и Дом профсоюзов.