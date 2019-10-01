Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

Во Львове 1 октября 1989-го милиционеры напали на мирную колонну митингующих.
5 тыс. львовян шли колонной от главной почты вверх по улице Коперника к горотделу внутренних дел с целью выяснить судьбу задержанных на стадионе "Дружба".
Советские милиционеры били без разбора женщин, детей, врывались в остановленные трамваи и там избивали пассажиров. В народе этот день прозвали "кровавым воскресеньем".
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Власти обвинили в конфликте жителей города. Они якобы били беззащитных милиционеров и ОМОНовцев.
3 октября львовяне устроили двухчасовую предупредительную забастовку. Создали общегородской забастовочный комитет.
17 сентября 1989-го во Львове прошла манифестация за легализацию УГКЦ. Она прошла после воскресной литургии на площади возле обкома Компартии. 38 священников непризнанной властью катакомбной греко-католической церкви пошли в собор св. Юра.
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