Мирных демонстрантов жестоко избили милиционеры

1 октября 1989 милиционеры напали на львовян. Фото: Facebook

Во Львове 1 октября 1989-го милиционеры напали на мирную колонну митингующих.

5 тыс. львовян шли колонной от главной почты вверх по улице Коперника к горотделу внутренних дел с целью выяснить судьбу задержанных на стадионе "Дружба".

Советские милиционеры били без разбора женщин, детей, врывались в остановленные трамваи и там избивали пассажиров. В народе этот день прозвали "кровавым воскресеньем".

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Власти обвинили в конфликте жителей города. Они якобы били беззащитных милиционеров и ОМОНовцев.

3 октября львовяне устроили двухчасовую предупредительную забастовку. Создали общегородской забастовочный комитет.

17 сентября 1989-го во Львове прошла манифестация за легализацию УГКЦ. Она прошла после воскресной литургии на площади возле обкома Компартии. 38 священников непризнанной властью катакомбной греко-католической церкви пошли в собор св. Юра.