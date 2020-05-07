Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1746
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1881
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 954
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1872
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1611
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3591
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
7
3
6
15
7
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
Красивые и деловые - какими были жители &quot;гуцульского Парижа&quot; 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Видео
Все видео
Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников
Украинские войска провели успешный рейд по тылам противников
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Показали трейлер фильма об украинцах, которые прославились в НХЛ
Показали трейлер фильма об украинцах, которые прославились в НХЛ
Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет
Выкопали хорошо сохранившуюся лодку, которой 2 тыс. лет
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1386
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1161
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3735
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2619
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1134
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 11:56

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

  Комментировать
Миллионер-украинец погиб на российском вокзале
В Харькове Алексей Алчевский сформировал кружок украинских предпринимателей, служащих и преподавателей. Фото: facebook.com/Luhansk.officia

На Варшавском вокзале в Петербурге 7 мая 1901-го погиб первый украинский миллионер 49-летний Алексей Алчевский. Исследователи подозревают, что это было заказное убийство.

Алексей Алчевский закончил всего два класса и Сумское уездное училище. В 25 лет он переехал из Сум в Харьков и на заемные деньги открыл чайную лавку.

В 1868 году стал одним из основателей Харьковского торгового банка, основал Земельный и Ипотечный банки, возглавлял Биржевой комитет и собственный Торговый дом. На Донбассе открыл Алексеевское горно-промышленное общество, Донецко-Юрьевское металлургическое общество и Донецко-Юрьевский металлургический завод. Это были единственные металлургические предприятия в Украине, построенные на отечественных инвестициях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полное издание "Кобзаря" создали в Петербурге

В Харькове Алчевский сформировал кружок украинских предпринимателей, служащих и преподавателей. Жена бизнесмена - Христина Даниловна открыла бесплатную воскресную школу для девочек. Руководила и занималась женской школой до прихода большевиков. Алчевский первым заказал бюст Тараса Шевченко и установил его во дворе школы.

Алексей Кириллович дал деньги на Харьковское коммерческое училище, Екатеринославское горное училище, сельскохозяйственный институт. В Сумах открыл воскресную школу и первую в городе публичную библиотеку с читальным залом. К просвещению и строительство Алчевским было выделено в общей сложности несколько миллионов рублей. На пожертвования банкира строились церкви в Сумах и Харькове.

После трагической гибели украинского олигарха всю финансово-промышленную группу Алчевского получили государство и московские банкиры Рябушинские, которые захватили банки покойного. Все промышленные мощности были национализированы государством.

Полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченка впервые опубликовали 27 января 1860. Сборник напечатали в Петербурге при финансовой поддержке известного цукроварника, мецената Платона Симиренко.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Миллионер-украинец погиб на российском вокзале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Националистов судили на показательном процессе

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 32508
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 30726
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 13446
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11889
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 8748
История
Националистов судили на показательном процессе
Националистов судили на показательном процессе
 Просмотров: 144
Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад
Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад
 Просмотров: 216
Россия и Япония обменялись территориями
Россия и Япония обменялись территориями
 Просмотров: 801
На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый
На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый
 Просмотров: 279
Начали изготавливать новый вид взрывчатки
Начали изготавливать новый вид взрывчатки
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 155
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua