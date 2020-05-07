Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

В Харькове Алексей Алчевский сформировал кружок украинских предпринимателей, служащих и преподавателей. Фото: facebook.com/Luhansk.officia

На Варшавском вокзале в Петербурге 7 мая 1901-го погиб первый украинский миллионер 49-летний Алексей Алчевский. Исследователи подозревают, что это было заказное убийство.

Алексей Алчевский закончил всего два класса и Сумское уездное училище. В 25 лет он переехал из Сум в Харьков и на заемные деньги открыл чайную лавку.

В 1868 году стал одним из основателей Харьковского торгового банка, основал Земельный и Ипотечный банки, возглавлял Биржевой комитет и собственный Торговый дом. На Донбассе открыл Алексеевское горно-промышленное общество, Донецко-Юрьевское металлургическое общество и Донецко-Юрьевский металлургический завод. Это были единственные металлургические предприятия в Украине, построенные на отечественных инвестициях.

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В Харькове Алчевский сформировал кружок украинских предпринимателей, служащих и преподавателей. Жена бизнесмена - Христина Даниловна открыла бесплатную воскресную школу для девочек. Руководила и занималась женской школой до прихода большевиков. Алчевский первым заказал бюст Тараса Шевченко и установил его во дворе школы.

Алексей Кириллович дал деньги на Харьковское коммерческое училище, Екатеринославское горное училище, сельскохозяйственный институт. В Сумах открыл воскресную школу и первую в городе публичную библиотеку с читальным залом. К просвещению и строительство Алчевским было выделено в общей сложности несколько миллионов рублей. На пожертвования банкира строились церкви в Сумах и Харькове.

После трагической гибели украинского олигарха всю финансово-промышленную группу Алчевского получили государство и московские банкиры Рябушинские, которые захватили банки покойного. Все промышленные мощности были национализированы государством.

Полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченка впервые опубликовали 27 января 1860. Сборник напечатали в Петербурге при финансовой поддержке известного цукроварника, мецената Платона Симиренко.