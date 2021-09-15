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среда, 15 сентября 2021 11:55

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

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Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами
Художники-авангардисты в Беляево перед разгромом Фото: pastvu.com

15 сентября 1974 года в Москве советская милиция уничтожила выставку картин художников-авангардистов. Против художников и их работ применяли бульдозеры и поливочные машины. Именно поэтому выставку прозвали "бульдозерной".

Перед тем в СССР авангардистам запретили демонстрировать собственные картины официально. Они подвергались преследованиям из-за того, что не признавали принятое властями направление социалистического реализма и не соблюдали других рамок. Художники должны были отражать жизнь трудящихся, "эпоху классовой борьбы", развитого социализма и тому подобное.

Несмотря на постоянные гонения и предыдущие неудачи, художники решили провести выставку на открытом воздухе. Ее инициаторами стали коллекционер Александр Глезер, художник Оскар Рабин и еще 12 художников. Они отвергли Красную площадь и решили разложиться на пустыре в Беляево. Подали официальную заявку в Московский горсовет, чиновники которого по правилам не могла запретить мирную выставку прямо, но все же продумали, как остановить художников. Свое же мероприятие художники назвали "Первый осенний смотр картин на открытом воздухе"

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15 сентября милиционеры начали без оснований задерживать некоторых художников-участников выставки на станциях метро. А тех, кто уже прибыл на пустырь начали окружать люди в рабочей форме, которые также были сотрудниками милиции. Разгром выставки начали с обвинений, что художники "мешают работникам проводить субботник в воскресенье". Впоследствии они набросились на художников с кулаками и начали уничтожать картины. В ход пошла и тяжелая техника.

"Один из бульдозеристов, прорезав картины Оскара Рабина, сбил с ног художника, другой врезался в смешанную толпу людей. Поливные машины разгоняли художников и зрителей мощными струями воды. Молодцы уничтожили с помощью машин и разгоряченных костров 18 картин", - писали художники 16 сентября в письме в адрес советского правительства.

Кроме художников, избиению подверглись и многочисленные гости, случайные прохожие и даже иностранные журналисты. Последние сообщили о разгроме выставки на запад. А в результате этого высшие партийные чины раскритиковали решение местных властей применить силу, констатировав, что Московская городская совет настроила против СССР не только "буржуазную" прессу, но и западные коммунистические партии.

Власть почти мгновенно и показательно пошла на уступки и позволила организовать новую выставку. Она состоялась 29 сентября 1974 года в Измайловском парке. Получила неофициальное название "4 часа свободы".

Единственным официально признанным художественным направлением в СССР был социалистический реализм. Художникам, которые не хотели прославлять советскую действительность, запрещали публично демонстрировать работы. В конце 1960-х независимые московские художники попытались устроить несколько выставок. Одну, в Институте международных отношений, закрыли через 45 мин., Другую, в Доме архитектора - через 15. Рекордсменом стал Эдуард Зюзин - от открытия экспозиции его картин в кафе "Аэлита" до визита милиции прошло 3 часа.

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Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

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