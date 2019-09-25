Меч, куски серебра, наконечники - раскопали могилу скифского воина

Святилище на Хортице оказалось могилой знатного скифского воина Фото: 24tv.ua

Археологи нашли могилу скифского воина на острове Хортица Запорожской области. Находка оказалась разграбленной.

Украинские исследователи радуются каждой детали. Обнаружили застежки для колчана и наконечники для стрел. Также ржавые остатки меча и куски серебра, сообщает 24 канал.

Захоронение принадлежит великому воину, об этом свидетельствует плотный слой камней, который покрывал могилу. Сначала его приняли за святилище.

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"Здесь была переправа. Люди, которые жили в этом городище, ее контролировали. Для кочевников переправы были очень важными. Поскольку через воду им было трудно перебираться. Днепр для них всегда был большим препятствием", - рассказал автор находки Дмитрий Никоненко.

Рядом находится еще множество подобных памятников из разных исторических эпох. Местные жители гордятся, что земля хранит память тысячелетий. Сами же исследователи обещают открыть могилу для туристов.

Археологи нашли древнее святилище на острове Хортица Запорожской области. Ему 3-4 тыс. лет - является ровесником пирамиды Хеопса. Обнаружить удалось случайно. Научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко гулял местностью вместе с сыном. Он обратил внимание на горную породу, которой там не должно было быть. На самом деле оказалось могильником скифского воина.