Археологи нашли древнее святилище на острове Хортица Запорожской области. Ему 3-4 тыс. лет - является ровесником пирамиды Хеопса.

Обнаружить удалось случайно. Научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко гулял местностью вместе с сыном. Он обратил внимание на горную породу, которой там не должно было быть. Тогда инициировал исследования, сообщает РБК-Украина.

"Есть много вопросов: начиная от даты и заканчивая тем, что это. Есть две версии: культовый памятник или похоронный. Это было культовое сооружение, так называемое святилище, где проводились ритуалы примерно три-четыре тысячи лет назад, это эпоха бронзы" , - рассказал Никоненко.

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Святилище выглядит как каменный круг диаметром 9 м. Рядом исследователи нашли остатки оружия. Убеждены, что его посвящали богам для покровительства в войнах. Также рядом начали поиски массового захоронения.

Это не первое святилище, которое обнаружили исследователи на острове. Похоже но значительно меньшее сооружение нашли 5 лет назад. Также датировали бронзовым веком (II - I тыс. до н.э.).

Автор: 061.ua На Хортице нашли древнее святилище