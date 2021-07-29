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четверг, 29 июля 2021 12:52

Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
10

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Парад под Триумфальной аркой, 1848 год
Фото: gettyimages.com
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Прусские войска проходят под Триумфальной аркой 19 сентября 1870 года
Триумфальная арка с высоты
Кареты под Триумфальной аркой, 1880-1890 годы

29 июля 1836 года в Париже завершили строительство Триумфальной арки. Gazeta.ua предлагает посмотреть уникальные изображения памятника и познакомится с историей.

Арку приказал построить император Наполеон Бонапарт 18 февраля 1806-го. Должна была символизировать победы его армии.

Проект Триумфальной арки разработал архитектор Жан-Франсуа Шальгрен. Его вдохновляли триумфальные арки Древнего Рима. Их сооружали в память о знаменательных событиях и в честь известных людей.

Первый камень в фундамент арки заложили 15 августа 1807 года, в день 38-летия Наполеона.

После поражения императора в 1815-м строительство приостановили. Через восемь лет возобновили. Тогда королем был Луи-Филипп І.

Сейчас арка находится в центре площади Шарля де Голля.

Арка украшена четырьмя скульптурными группами, символизирующими победы Наполеона. Шесть барельефов на четырех сторонах арки изображают сцены революции и империи. На стенах арки выгравировали названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армиями, а также имена 660 французских военачальников.

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15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона. Его доставили с острова Святой Елены.

С того момента во время похорон выдающихся французов кортеж останавливается под аркой. Так хоронили политика Мари Тьера, премьер-министра Мишеля Гамбетту, писателя Виктора Гюго, генералов Фердинанда Фоша, Жозефа Жоффра и Филиппа Леклерка, маршала Латра де Тассиньи.

28 января 1921-го под сводами арки похоронили тело неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны.

Показали фото парижского бульвара Мадлен конца XIX в. Бульвар Мадлен является одним из четырех крупных бульваров города. На нем расположена Церковь Мадлен, построенная по канонам неоклассического архитектурного стиля.

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Дата
29
июля

Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа

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