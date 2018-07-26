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четверг, 26 июля 2018 19:29

Мамонты, солдаты и сокровища - показали интересные находки из ледников
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Глобальное потепление влияет на количество ледников планеты. После их схождения часто обнаруживают интересные находки.

Автор: toneto.net
  Мамонтенок был случайно раскопан бульдозером в 1977 году
Мамонтенок был случайно раскопан бульдозером в 1977 году

Автор: toneto.net
  Ледяного человека нашли в 1991 году в Инсбруке.
Ледяного человека нашли в 1991 году в Инсбруке.

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На месте катастрофы индийского самолета на вершине горы Монблан нашли мешок с дипломатической почтой. Там нашли и коробку с драгоценностями

Автор: toneto.net
  В 2013 году тела солдат были обнаружены в погребальной яме ледника Презен
В 2013 году тела солдат были обнаружены в погребальной яме ледника Презен

Автор: toneto.net
  Ледник Менденхолл на Аляске в течение сотен лет сохранял свой собственный секрет: из-под него начали высвобождаться ветви, корни, стебли древних деревьев возрастом примерно 1,2 -2,3 тыс. лет.
Ледник Менденхолл на Аляске в течение сотен лет сохранял свой собственный секрет: из-под него начали высвобождаться ветви, корни, стебли древних деревьев возрастом примерно 1,2 -2,3 тыс. лет.

Автор: toneto.net
  Одежда, которую носил мужчина в V веке, нашли в мерзлоте ледника Ленбреен в Норвегии в 2011 году
Одежда, которую носил мужчина в V веке, нашли в мерзлоте ледника Ленбреен в Норвегии в 2011 году

Автор: toneto.net
  Последняя воля геолога Пола Уокер, которую он в 1959 году написал в записке - измерить расстояние до ледника тому, кто найдет записку
Последняя воля геолога Пола Уокер, которую он в 1959 году написал в записке - измерить расстояние до ледника тому, кто найдет записку

В 1959 году американский геолог Пол Уокер изучал влияние глобального потепления на климат. Он в записке попросил измерить расстояние от острова до края ледника в Канаде. Бутылку закопал под грудой камней на острове Уорд-Хант возле берега. Того, кто найдет записку, он просил измерить расстояние еще раз. Уокер умер через месяц после того, как закопал бутылку в камнях на острове, пишет сайт "Тонето".

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Если не принять меры по сокращению вредных выбросов углерода, которые вызывают глобальное потепление, то есть угроза исчезновения белых медведей.

Сегодня можно ознакомиться с самыми известными белыми медведями планеты.

Цель - информирование общественности о катастрофических влияния глобального потепления на площадь ледовых полей. Ведь они - естественная среда обитания полярного медведя.

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26
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