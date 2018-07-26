Мамонты, солдаты и сокровища - показали интересные находки из ледников

Глобальное потепление влияет на количество ледников планеты. После их схождения часто обнаруживают интересные находки.

В 1959 году американский геолог Пол Уокер изучал влияние глобального потепления на климат. Он в записке попросил измерить расстояние от острова до края ледника в Канаде. Бутылку закопал под грудой камней на острове Уорд-Хант возле берега. Того, кто найдет записку, он просил измерить расстояние еще раз. Уокер умер через месяц после того, как закопал бутылку в камнях на острове, пишет сайт "Тонето".

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Если не принять меры по сокращению вредных выбросов углерода, которые вызывают глобальное потепление, то есть угроза исчезновения белых медведей.

Сегодня можно ознакомиться с самыми известными белыми медведями планеты.

Цель - информирование общественности о катастрофических влияния глобального потепления на площадь ледовых полей. Ведь они - естественная среда обитания полярного медведя.