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Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями

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Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями
Лыжник из Северной Норвегии 29-летний Эйнар Ландвик соревнуется на первых в истории зимних Олимпийских играх. Фото: bbc

Первые в истории зимние Олимпийские игры завершились 4 февраля 1924-го во французском городе Шамони. Спортсмены из 16 стран соревновались в зимних видах спорта. Среди них "военный патруль" - 4 члена команды преодолевали 25 км дистанции на лыжах, лазили по горам и стреляли по мишеням. У каждого участника было оружие и рюкзак.

Соревнования провели перед Олимпийскими играми в Париже, как "Международную неделю зимних видов спорта" под патронажем Олимпийского комитета. Потом их задним числом признали I зимними Олимпийскими играми.

Приняли участие 293 спортсмена в 16 видах спорта. Самым титулованным спортсменом этих игр стал финский конькобежец Клас Тунберг, который завоевал четыре медали. В неофициальном командном зачете верх одержала команда Норвегии - 17 медалей.

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Польский биатлонист украинского происхождения Степан Витковский занял 21-е место на лыжном марафоне. Американец украинского происхождения Валентин Билас - 6-е место по скоростному бегу на коньках.

В Париже открыли II Олимпийские игры 14 мая 1900. В составе спортивной делегации Российской империи были и спортсмены из Украины. Международное спортивное соревнование проходило под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Париже, Французская республика с 14 мая по 28 октября.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
февраля

В Крыму собрались мировые лидеры

Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями

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