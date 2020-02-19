Людей обязали питаться в столовых

Первую в Украине фабрику-кухню открыли 19 февраля 1928-го на Днепрострое в Запорожье. Имела народное название - "свинья". В меню были: "суп из диафрагмы", "суп из голов сельди", "кофе по-советски".

Возникли заведения на идее власти о тотальном общественном питании. Она заявляла, что кухня делает человека рабом, а свободная женщина должна отдаваться физическому труду. Распространялись лозунги: "Общественное питание - путь к новому быту", "Кастрюля - враг партийной ячейки" и другие. Строились дома-общежития без кухни, ванной и туалета, пишет UA History.

Автор: wikipedia В Украине открыли первую фабрику-кухню

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"Огромный зал фабрики-кухни. Масса света и непроходимая толпа людей. Духота, противный запах кухни и грязи. На многочисленных столах - горы объедков, грязных тарелок. Весело роятся вихри мух. Питание развозят в термосах на дальние расстояния. Пока они дойдут до места в термосах, они превращаются в свиную болтушку", - вспоминали о заведении в 1930 году.

Советский писатель Федор Гладков писал: "Ее история - это история скандалов и всяких невзгод. Из многочисленных бесед с рабочими на разных участках работ и в общежитиях я вынес одно впечатление: рабочая масса взволнована и люто ненавидит свою фабрику питания, как будто там засели злые враги" .

Позже жители начали делать собственные кухни в коридорах многочисленных новостроек - ставили табуретку с керогазом. Туалет был на этаже один. Мыться ходили в баню за 10 копеек. Принять ванну можно было за 1 руб.

Фабрика-кухня - крупное механизированное предприятие общественного питания, возникшее в СССР в 1920-1930 годах. Готовило пищу для коммунальных столовых и личных покупок. Первую фабрику открыли в 1925 году в Иваново-Вознесенске - теперь Иваново в России. Украинская стала третьей. Фабрики славились своей уникальной кубической архитектурой, к которой были определенные жесткие требования.