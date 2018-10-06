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понедельник, 08 октября 2018 08:21

Львовский замок выдержал семь атак

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Львовский замок выдержал семь атак
Богдан Хмельницкий во время осады Львова. Фото: http: //www.history-ua

Силы войска Богдана Хмельницкого (1595-1657) с татарами 8 октября 1648 года начинают осаду польского Львова.

Освободительная война украинского народа под предводительством Хмельницкого против польского господства набирает обороты Более 100 000 казацкого и татарского войска, а также вооруженных крестьян решительно настроены разграбить Львов. Предмещане бегут за стены города, женщины с детьми скрываются в храмах и монастырях. В городе достаточно оружия, но мало продуктов.

10 октября гетьман Хмельницкий отдает приказ полковникам захватить все стратегически важные укрепления, монастыри и сооружения. Первыми падают стены церкви святого Юра, где спрятались в основном русины. Люди Максима Кривоноса быстро захватывают пригороды. К фортификационному сооружению - каменному замку на горе под названием "Высокий замок" спасаясь, убегает около три тысячи львовян. Кривонос штурмует замок. Он выдерживает семь казачьих атак. Заканчиваются припасы, рассчитанные только на воинов. Казаки перекрывают водоснабжение в город.

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14 октября казаки приставляют лестницы к замковым стенам, другие кирками пробивают стены. Большой толпой казаки и крестьяне бросаются к главным воротам, выламывают механизм, который блокирует опускание дубовых решетки. Штурм стоит казакам около двух тысяч убитых и раненых. Хмельницкий соглашается на переговоры с польской шляхтой и властью города об уплате контрибуции - откупа - полмиллиона золотых. Собирают золото, серебро, драгоценности, оружие, дорогую посуду, ковры и изделия искусства. Казацко-татарское осада обошлась городу до миллиона золотых. Из них половина - выкуп, а остальные - разрушение, отобранные скот и хлеб, мед, вино и водка.
Орда довольствуется таким выкупом и 23 октября уходит в степи. Войско Хмельницкого сворачивает осаду и отправляется на завоевание Замостье.

Львовский театр оперы и балета открыли в центре города 21 сентября 1940. Это один из красивейших театров Украины и Европы.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
октября

Львовский замок выдержал семь атак

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