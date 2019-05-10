Летчик преодолел рекордное расстояние

Нестеров с механиком у самолета "Ньюпор-4". Фото: http://авиару.рф

Пилот Петр Нестеров (1887-1914) вместе с механиком Григорием Нелидовым пролетел 1277 километров от военно-авиационной школы в Гатчине под Петербургом в Киев 11 мая 1914 года. Это был рекордный перелет.

После военной службы на Дальнем Востоке и воздухоплавательной школы в Петербурге Нестеров возглавляет 11-й корпусный отряд 3-й авиационной роты. Он размещается в Киеве, на Сырецком военном аэродроме. Нестеров испытывает летательные аппараты, которые конструируют местные изобретатели.

Нестеров тренируется на французском самолете Nieuport с двигателем мощностью 70 лошадиных сил. После 100 ч. полетов решается выполнить "мертвую петлю". Достигает высоты 1 тыс. м - и задирает нос самолета. Когда становится почти вертикально, выключает двигатель и начинает падать. На высоте 600 м запускает мотор.

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Киевское общество воздухоплавания отмечает его золотой медалью. Городской совет вручает памятный золотой жетон. Решается на новый рекордный перелет. Вместе с механиком Григорием Нелидовым пролетел 1277 километров в 7:00 45 минут на модифицированном самолете "Ньюпор-IV".

Погиб на войне 8 сентября 1914 года. возле села Воля-Высоцкая Львовской области. Пошел на воздушный таран с австрийский биплан "Альбатрос". Враг погиб, а Несторов потерял сознание и разбился.

Американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в городе Колумбус в США 16 апреля 1964 года. Стала первой женщиной, которая сама осуществила полет вокруг Земли. Потратила на это 29 дней.