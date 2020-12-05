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воскресенье, 06 декабря 2020 11:05

Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
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6 декабря 1976 года американка Китти О'Нил на автомобиле SMI Motivator разогналась до 843 км/ч в пустыне Алвард, США. Этот мировой рекорд среди женщин-гонщиц занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Китти потеряла слух в четырехмесячном возрасте после перенесенного заболевания корью, паротитом и ветряной оспой. Мать девочки научила ее читать по губам, поэтому Китти закончила обычную школу.

Несмотря на глухоту, свою миниатюрность и две перенесенные операции по удалению раковых опухолей в 1960-е годы, Китти всегда восхищалась рискованными занятиями.

Китти О'Нил переехала в Калифорнию в 1964 году, где готовилась к Олимпиаде в Токио. К тому времени она входила в сборную США по прыжкам в воду. Она так и не смогла принять участие в соревнованиях из-за спинального менингита.

В 1970 году Китти вышла замуж за каскадера Даффи Хамблтона и сама стала каскадершей. Она снялась в таких известных фильмах: Аэропорт 77, Братья Блюз, Омен 2: Дэмиен.

Китти О'Нил установила мировой рекорд скорости
Фото: gordonua.com
Китти О'Нил установила мировой рекорд скорости
Китти О'Нил установила мировой рекорд скорости
Китти О'Нил установила мировой рекорд скорости
Китти О'Нил установила мировой рекорд скорости

Уильям Фредерик завершил строительство реактивного болида SMI Motivator в 1976 году. Автомобиль был рассчитан на покорение скорости звука на земле. Заезды начались летом 1976 года на севере Лос-Анжелеса.

6 декабря того же года Китти во время первого заезда на болиде показала среднюю скорость 825,127 км/ч, во время второго заезда — 843,323 км/ч.

Гонщица была готова в следующем заезде побить тогдашний рекорд Гарри Габелича (1014,294 км/ч на одной мили), однако спонсоры сооружения реактивного рекордного автомобиля и гонщик Нидхэм отказали Китти. Причиной послужило "ограничение мужского достоинства Нидхэма, да и вообще всех мужчин мира, если вдруг женщина окажется чемпионкой планеты".

Рекорд, который установила Китти О'Нил до сих пор не побила ни одна женщина. Международная автомобильная федерация не признала рекорд гонщицы, поскольку автомобиль имел три колеса вместо положенных по правилам четырех.

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Китти О'Нил — обладательница 22 мировых рекордов скорости на земле и воде. Несколько раз она попала в Книгу рекордов Гиннеса за свои каскадерские достижения. В 1970 году Китти установила женский мировой рекорд скорости на водных лыжах (168 км/ч), а в 1980 году — рекорд высоты каскадёрского падения (примерно 12 этажей).

В 1979 году о Китти О'Нил сняли биографический фильм "Тихая победа: История Китти О'Нил". Его номинировали на премию Эмми за работу режиссера и роль актрисы второго плана. После выхода ленты, в интервью 2005 года, Китти рассказала, что половина фильма не соответствует реальным событиям.

Первый официально зарегистрированный абсолютный рекорд скорости — 63,149 км/ч на дистанции 1 км. Его установил граф Гастон де Шасслу-Лоба 18 декабря 1898 года на электромобиле "Жанто".

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Дата
06
декабря

Легендарная каскадерша побила рекорд скорости

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