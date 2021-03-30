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вторник, 30 марта 2021 08:31

"Ла-ла-ла-ла" - припевка фанатов стала хитом

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&quot;Ла-ла-ла-ла&quot; - припевка фанатов стала хитом
Припевку о Путине часто выполняют фанаты на матчах Чемпионатов Украины, отборочных матчах Чемпионата Европы, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Фото: pexels.com

Болельщики футбольных клубов "Металлист" и "Шахтер" во время совместного марша в Харькове 30 марта 2014-го впервые выполнили припевку "Путин - х**ло! Ла-ла-ла".

Выражение стало популярным среди противников политики Владимира Путина. Мем получил резонанс в международной прессе и стал широко использоваться не только отечественными, но и многочисленными зарубежными исполнителями, особенно в акциях протеста.

"Песня о Путине" распространилась в политике, религии, спорте, информационной сфере, медиа и народном творчестве. Среди филологов мем рассматривается как сленговое неологизм, который происходит от русского мата.

Выполняя припевку употребляют многократные повторы основного текста с перепевка "ла-ла-ла-ла". Или "ло-ло-ло-ло" - для рифмы со словом "х**ло".

"Если вы хотите выразить свои взгляды относительно Путина, вам нужно только сказать "ла-ла-ла-ла-ла-ла". Все будет абсолютно понятно", - считает профессор политологии из Рутгерского университета в США Александр Мотыль.

Лидер группировки харьковских футбольных фанов "Free Land Ultras" Максим "Ковбой" рассказал, что текст песни - это римейк старой припевы болельщиков "Металлиста" об экс-президенте ФФУ Григории Суркисе периода его противостояние с экс-владельцем "Металлиста" Александром Ярославским. Вместо Путина там был Суркис.

6 апреля на матче между "Металлистом" и "Шахтером" на "Олимпийском" в Киеве фанаты из Харькова повторили припевку "Путин - х**ло".

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Ее быстро подхватили в других клубах. Часто было слышно на матчах Чемпионатов Украины по футболу от фанатов киевского "Динамо", "Десны" из Чернигова, "Карпат" из Львова, "Ворсклы" из Полтавы. Стала популярной в отборочных матчах Чемпионата Европы 2016 года, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

В ноябре 2014-го припевку подхватили болельщики литовского баскетбольного клуба "Жальгирис", а 17 марта 2015 в футбольных и баскетбольных фанатов присоединились грузинские болельщики регби. В апреле 2015 скандировали во время боксерского поединка между Александром Усиком и Андреем Князевым.

В июне 2014-го на митинге возле российского посольства в Киеве тогдашний в. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица пытался успокоить митингующих и в процессе общения повторил за ними слова с припевы. Это получило широкий международный резонанс.

"Главное, что удалось остановить насилие и провокации возле посольства РФ. Но, если российская агрессия будет продолжаться, это будет делать все труднее", - написал Андрей Дещица в Twitter по этому поводу.

Российское издание "Эхо Москвы" на своем сайте провело опрос. Спросили у читателей, или осуждают они поступок Дещицы, который обозвал Путина. Утвердительно ответили на него в 19,9% людей. Ни осуждали поступок Дещица 78,6%. Затруднились ответить 1,5%.

После высказывания Андрея Дещицы ведущие мировые издания столкнулись с трудностями перевода слова "х**ло". "Yes, Putin is a dickhead, yes", - передали слова украинского министра на английском брюссельские журналисты EurActiv. Dickhead - "членоголовий". Этот вариант - наиболее употребляемых на Западе. Нету единства в иностранных журналистов и по транскрипции - встречаются Khuilo, Huilo, Huylo. Британская газета The Guardian пишет khuilo и объясняет, что, кроме как dickhead, это слово можно перевести как fucker - и ... барр.

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Дата
30
марта

"Ла-ла-ла-ла" - припевка фанатов стала хитом

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