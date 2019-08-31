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суббота, 31 августа 2019 23:13

Крестьяне нашли таинственные катакомбы

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Крестьяне нашли таинственные катакомбы
В Винницкой области нашли подземные ходы. Фото: ТСН

В селе Городковка Крыжопольского района Винницкой обл. крестьяне обнаружили древние катакомбы.

Подземные ходы соединяли костел, церковь, базар и выходили на заброшенное еврейское кладбище, сообщает ТСН.

Туннели, которые сохранились до нашего времени, имеют протяженность 50 м. Своды из камня были сложены без использования цемента.

Местные историки датируют подземелья ХVII в. Считают, что их построили монахи.

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Крестьяне хотят сохранить катакомбы, восстановить разрушенные участки и создать там музей. Местные активисты будут ходатайствовать о предоставлении подземельем статуса исторического памятника.

Недалеко от города Сокиряны Черновицкой области нашли оружие времен Киевской Руси. Это боевые топоры, которыми более 1 тыс. Лет назад пользовались воины великих киевских князей.

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В киевском институте учились четыре года

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