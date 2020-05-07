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четверг, 07 мая 2020 12:50

Кремль причастен к ​​Холокосту: литовский сейм готовит новую резолюцию

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Кремль причастен к ​​Холокосту: литовский сейм готовит новую резолюцию
Литовский парламент осудил распространяемую Россией дезинформацию о Второй мировой войне. Фото: baltnews.lt/lithuania

В литовском парламенте инициируют резолюцию о Второй мировой войне. В ней советско-немецкий пакт Молотова - Риббентропа объявляется прологом к Холокосту. Он лишал суверенитета ряд стран с большими еврейскими общинами. Среди них - Польша и Литва.

Резолюцию инициируют члены сейма Арунас Гумуляускас от правящих "аграриев", консерватор Эмануэлис Зингерис, либерал Виктория Чмилите-Нельсен.

"Резолюция отвечает на множество вопросов: об оккупации во время войны, проблематики военных преступлений. Она отражает более полную оценку исторического периода", - сказал депутат Арунас Гумуляускас.

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В зарегистрированном проекте резолюции отмечается, что одной из основных причин начала Второй мировой войны был пакт Молотова - Риббентропа 1939 года. А также тайные протоколы к нему между нацистской Германией и Советским Союзом, согласно которым была разделена Центральная и Восточная Европа.

"Одновременно лишение государственности этих стран стало одной предпосылок страшной трагедии Холокоста", - говорится в проекте.

Конец Второй мировой войны принес государствам Центральной и Восточной Европы не свободу, а "пять десятилетий тоталитарного гнета, советскую оккупацию, геноцид, военные преступления и грубые преступления против человечности".

В резолюции обращается внимание на то, что сейчас Россия стремится обвинить страны Центральной и Восточной Европы в том, что они способствовали началу Второй мировой войны. Сейму предлагается обратиться в Европарламент, в парламенты стран Центральной и Восточной Европы, международной общественности с призывом противостоять проведенному Россией ревизионизму истории и распространяемой дезинформации.

Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, воевавших с нацизмом. Однако считает необходимым осудить Россию за то, что она ложно отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европе после войны.

Согласно принятой резолюции, Москва стремится "оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних государств, посеять недоверие в западном сообществе, раскол в Евросоюзе и НАТО".

На телеканалах Литвы сократилось количество русскоязычного продукта. Русскоязычная продукция на канале BTV в прошлом году составила 46 часов в неделю, в этом сезоне - 24.

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