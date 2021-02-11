Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Советскую нефть закачивают в немецкие вагоны-цистерны на станции возле Перемышля в июле 1940 года Фото: mycity.kherson.ua

11 февраля 1940 года СССР и нацистская Германия подписали в Москве хозяйственное соглашение. Советский Cоюз должен был за год поставить союзнику зерна и промышленного сырья на 430 млн рейхсмарок. От Германии же должен был получить военные изделия и промышленное оборудование.

Договор предусматривал конкретные цифры поставок. Так СССР должен был доставить 1 млн т фуражного зерна и бобовых, 900 тыс. т нефти, 500 тыс. т железной руды, а также хлопок, фосфаты, хромитовые, марганцевые руды, чугун, платину, медь, никель, цинк, молибден, вольфрам, кобальт. При этом еще и предоставлял партнерам скидку на транспортировку.

Германия передала образцы новейшей боевой техники, ее элементов и боеприпасов - самолеты, танки и их чертежи, недостроенный тяжелый крейсер "Люцтов" и чертежи линкора "Бисмарк". Также иснтрукции по изготовлению более 300 машин и станков.

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К декабрю 1940 года СССР перевез сырья на 259 млн рейхсмарок. От Германии же получил товаров на 121 млн. Она пообещала ускорить поставки, мотивируя задержки сложностью разработки высококачественной техники и частой сменой заказов советскими партнерами, впрочем в итоге свои обещания исполнила.

Уже в январе 1941 года союзники подпишут новый договор, который будут выполнять до начала германо-советской войны. С 1940-го общая стоимость советского экспорта в Германию составила 598 млн рейхсмарок. Германия поставила оборудование на сумму 437 млн.

По оценкам историков, договоры и их реализация оказали значительное влияние на рост военной мощи нацистской Германии и рост ее аппетитов. Однако это также обеспечило СССР новейшими достижениями в военной сфере.

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией подписали в Москве 28 сентября 1939 года. Перед тем войска союзников оккупировали Польшу. Соглашение дополнило предыдущий пакт Молотова - Риббентропа. В нем отмечалось, что правительства СССР и Германии после распада "бывшего Польского государства" должны восстановить мир и порядок на его территории и обеспечить народам мирное существование, учитывая их национальные особенности. К соглашению прилагалась карта с четко определенной линией "обоюдных государственных интересов" агрессоров. Ее признали окончательной и отрицали возможность вмешательства других государств в это решение.