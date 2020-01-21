В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс

Ангкор-Ват путешественник нашел случайно в джунглях. Фото: meditationtour

Французский путешественник Анри Муо 22 января 1861 обнаружил в джунглях Камбоджи гигантский индийский храмовый комплекс Ангкор-Ват. Сооружение, посвященная богу Вишну свело в ХІІ веке местное население времен Кхмерской империи по приказу правителя Сурьявармана. По его замыслу, храмовый комплекс имел полностью воспроизводить мир Богов, куда последний хотел попасть после смерти. Слово "Ангкор" в переводе означает город, а Ват - храм.

"Этот храм, построенный каким-то давним Микеланджело, может занять почетное место среди самых красивых зданий мира. Это грандиозное всего, что нам оставили Греция или Рим" - пишет в книге "Путешествия по Сиама, Камбоджи и Лаоса" Анри Муо (1826 -1861). В центре огромного комплекса расположен храм высотой 30 м. В храме размещено 1532 колонны. Долгий период он был скрыт под зарослями джунглей.

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Ученые пришли к выводу, что сам храм был построен лет за 35. Хотя большинство подобных сооружений мира в те времена строились в течение 200-300 лет. Считается, что в свое время храмовый комплекс выполнен по схеме - "город-в-городе".

В проекте храмового комплекса принимало участие сотни тысяч человек. При строительстве было выкопано почти 1,5 миллиона кубических метров грунта и песка. Вокруг Ангкор-Ват находится огромный ров. Его внутренний периметр составляет около 4 км, а ширина составляет 200 м. Необычная форма заметна даже из космоса. Археологический памятник взята под эгиду ЮНЕСКО. Храмовый комплекс считается одним из чудес света, которое стоит увидеть вживую.

В Сикстинской капелле в Риме 30 октября 1512 торжественно открыли роспись потолка, который выполнил скульптор и художник Микеланджело (1475-1564).