В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс

 
Ексклюзивы
1/5
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 837
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1053
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 810
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 603
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3636
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 927
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1557
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 873
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9243
Фото
Все фото
14
27
4
12
9
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Нашли руины с ритуальными изображениями
Нашли руины с ритуальными изображениями
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Между елками и в пышных домах - как жили лемки в 1930-х
Между елками и в пышных домах - как жили лемки в 1930-х
Видео
Все видео
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
В бою с украинцами погиб российский генерал
В бою с украинцами погиб российский генерал
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1215
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1566
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2961
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2106
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 756
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
среда, 22 января 2020 08:20

В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс

  Комментировать
В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс
Ангкор-Ват путешественник нашел случайно в джунглях. Фото: meditationtour

Французский путешественник Анри Муо 22 января 1861 обнаружил в джунглях Камбоджи гигантский индийский храмовый комплекс Ангкор-Ват. Сооружение, посвященная богу Вишну свело в ХІІ веке местное население времен Кхмерской империи по приказу правителя Сурьявармана. По его замыслу, храмовый комплекс имел полностью воспроизводить мир Богов, куда последний хотел попасть после смерти. Слово "Ангкор" в переводе означает город, а Ват - храм.

"Этот храм, построенный каким-то давним Микеланджело, может занять почетное место среди самых красивых зданий мира. Это грандиозное всего, что нам оставили Греция или Рим" - пишет в книге "Путешествия по Сиама, Камбоджи и Лаоса" Анри Муо (1826 -1861). В центре огромного комплекса расположен храм высотой 30 м. В храме размещено 1532 колонны. Долгий период он был скрыт под зарослями джунглей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художник четыре года расписывал потолок храма

Ученые пришли к выводу, что сам храм был построен лет за 35. Хотя большинство подобных сооружений мира в те времена строились в течение 200-300 лет. Считается, что в свое время храмовый комплекс выполнен по схеме - "город-в-городе".

В проекте храмового комплекса принимало участие сотни тысяч человек. При строительстве было выкопано почти 1,5 миллиона кубических метров грунта и песка. Вокруг Ангкор-Ват находится огромный ров. Его внутренний периметр составляет около 4 км, а ширина составляет 200 м. Необычная форма заметна даже из космоса. Археологический памятник взята под эгиду ЮНЕСКО. Храмовый комплекс считается одним из чудес света, которое стоит увидеть вживую.

В Сикстинской капелле в Риме 30 октября 1512 торжественно открыли роспись потолка, который выполнил скульптор и художник Микеланджело (1475-1564).

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс

Сегодня День соборности Украины

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 30458
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды Просмотров: 17280
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 16985
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
27
 Просмотров: 14481
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
6
 Просмотров: 13374
История
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
 1 Просмотров: 441
Раскопали древний магазин вина и масла
Раскопали древний магазин вина и масла Просмотров: 261
В Польше пообещали разобраться с уничтожением памятника УПА
В Польше пообещали разобраться с уничтожением памятника УПА Просмотров: 189
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
14
 Просмотров: 3960
Почта посвятила марку киборгам
Почта посвятила марку киборгам Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
2
Зеленский готовит специальное заявление
Голосов: 128
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua