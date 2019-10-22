Красота и сплетни: чем занимались в парижском ателье начала XX в.

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали фото из ателье Парижа в начале ХХ в.

На них можно увидеть тогдашнюю передовую женскую моду, актуальную для всей Европы. Сами учреждения были местом не только примерки и покупки одежды состоятельными француженками, но и местом, где женщины могли делиться свежими новостями, передают Хроники прекрасной эпохи.

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Одежду для модниц рабочие и работницы шили в помещении ателье. Несмотря на наличие швейных машинок, гораздо более ценили ручную традиционную работу.

В сети опубликовали фотографии французского фотографа XX в. Эдуарда Буба. Художник путешествовал планетой. Большинство своих фото посвятил людям. За любовь к людям часто подвергался сторонней критике. Его обвиняли в нежелании освещать военные конфликты. Фотограф говорил, что даже среди войны и суеты должно быть тихое место, где можно перевести дух и задуматься о красоте.