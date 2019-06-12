Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии

Фото: cameralabs

В интернете опубликовали фотографии французского фотографа XX в. Эдуарда Буба. Художник путешествовал планетой. Большинство своих фото он посвятил людям.

За любовь к людям часто подвергался сторонней критике. Его обвиняли в нежелании освещать военные конфликты. Фотограф говорил, что даже среди войны и суеты должно быть тихое место, где можно перевести дух и задуматься о красоте.

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Буба был прирожденным гуманистом. Отвергал все идеологические предрассудки и любое насилие. Знаменитый французский поэт Жак Превер назвал художника "фотографом мира".

Его творчество стало одним из символов гуманистической фотографии XX века.

Эдуард Буба родился в 1923 году в Париже, Франция. Его детство прошло на Монмартре. Получив художественное образование, начиная с 1943 года он занимал должность фотогравера на заводе. Два года спустя он начинает интересоваться непосредственно фотографией. Однако откладывает хобби. Не желает снимать горе войны. В в 1946-м по завершению Второй Мировой войны вместе с Робером Дуано получает премию "Кодак" на Международном салоне фотографии в Париже. С этого времени начинает путешествовать по миру и хранить его мгновения на своих фотографиях.