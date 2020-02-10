Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

10 февраля 1635-го кардинал Ришелье основал Академи франсез, которая должна заботиться о состоянии французского языка. Научное общество специализируется и на литературе.

Ее основали, как частное сообщество в доме писателя Валентэна Конрара. Ежегодно академия вручает около 60 литературных премий.

Автор: wikimedia.org Французская Академия при Институте Франции

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Является частью Института Франции. Количество членов в обществе является постоянным - 40 человек. Избрание в академию является пожизненным, а самих академиков называют "бессмертными" согласно девизу общества.

Элемент отличия - зеленый фрак. После смерти академика, на его место выбирают нового, который в день своей инаугурации должен произнести речь в честь своего покойного предшественника.

Автор: googleusercontent.com "Бессмертные" академики сообщества в зеленых фраках

Академия на связи круглосуточно. Любой может позвонить и получить языковую консультацию от известных специалистов по вопросам правописания или произношения.

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