Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 999
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2142
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 576
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2925
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2358
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1179
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3123
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4789
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 648
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
10
5
8
9
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
Украинец возобновил легендарный автомобиль
Украинец возобновил легендарный автомобиль
Как в старину собирали чай и кофе - подборка фото
Как в старину собирали чай и кофе - подборка фото
Как выглядел центр Львова в начале ХХ века - подборка фото
Как выглядел центр Львова в начале ХХ века - подборка фото
Видео
Все видео
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 810
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1557
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 999
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 513
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3501
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1035
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 13:36

Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

  Комментировать

10 февраля 1635-го кардинал Ришелье основал Академи франсез, которая должна заботиться о состоянии французского языка. Научное общество специализируется и на литературе.

Ее основали, как частное сообщество в доме писателя Валентэна Конрара. Ежегодно академия вручает около 60 литературных премий.

Автор: wikimedia.org
  Французская Академия при Институте Франции
Французская Академия при Институте Франции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Построили театр в виде античного храма

Является частью Института Франции. Количество членов в обществе является постоянным - 40 человек. Избрание в академию является пожизненным, а самих академиков называют "бессмертными" согласно девизу общества.

Элемент отличия - зеленый фрак. После смерти академика, на его место выбирают нового, который в день своей инаугурации должен произнести речь в честь своего покойного предшественника.

Автор: googleusercontent.com
  "Бессмертные" академики сообщества в зеленых фраках
"Бессмертные" академики сообщества в зеленых фраках

Академия на связи круглосуточно. Любой может позвонить и получить языковую консультацию от известных специалистов по вопросам правописания или произношения.

Первые жители Одессы разговаривали на украинском, а названия районов города имеют украинское происхождение. Об этом рассказал одессит в 4-м поколении Алексей Ляшенко-Белецкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

Россияне переименовали город в Крыму

Новая власть взялась за население Западной Украины

Часть националистов выступила против своего лидера

Построили театр в виде античного храма

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 19765
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 13762
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 1 Просмотров: 12096
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 2 Просмотров: 10611
Рвалась на войну и хотела убивать: рассказали о 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Рвалась на войну и хотела убивать: рассказали о 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 Просмотров: 9684
История
Россияне переименовали город в Крыму
Россияне переименовали город в Крыму
 Просмотров: 711
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
6
 Просмотров: 1584
Новая власть взялась за население Западной Украины
Новая власть взялась за население Западной Украины
 Просмотров: 810
Часть националистов выступила против своего лидера
Часть националистов выступила против своего лидера
 Просмотров: 900
Построили театр в виде античного храма
Построили театр в виде античного храма
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
6
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
2
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
2
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
Голосов: 9
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua