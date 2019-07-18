Космонавты собрали 25 киллограм лунного грунта

Президент США Ричард Никсон приветствует экипаж "Аполлона-11", что находится в карантинном фургоне. Фото: НАСА

"Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества", - говорит командир космического корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. 20 июля 1969 года в 22-56 по европейскому времени он вышел из космического модуля "Орел" и ступил на поверхность Луны. Прямую телевизионную трансляцию показывали в 33 странах мира.

До высадки на Луну США готовится с 1961 года. Хотят опередить Советский Союз в освоении космоса. Управление по вопросам аэронавтики и космоса - НАСА запускает ежегодно космические корабли. Лунную программу называют "Аполлон". В экипаж "финального Аполлона" выбирают опытных летчиков-испытателей - сверстников Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина среди 200 претендентов.

16 июля в 9-32 "Аполлон-11" стартует из космического центра имени Кеннеди, штат Флорида. Через три дня космонавты входят в окололунную орбиту. Еще сутки понадобилась на приведение орбиты с заданными параметрами и на проверку всех систем. Армстронг и Олдрин переходят к лунного модуля "Орел".

Армстронг устанавливает телевизионный связь с Землей. На нем - 80 килограммовый скафандр. На Луне он весит всего 13 кг. Состоит из 25 герметичных слоев. Ступает на поверхность. Пытается прыгать - но признает, что лучше спокойно идти на лунной поверхности. За 15 минут к нему присоединяется Эдвин Олдрин. Вместе устанавливают на Луне американский флаг, делают снимки поверхностей, простые научные тесты.

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Олдрин пробыл на поверхности Луны более полутора часа, Армстронг - 2:10 минут. Вместе собрали 25 кг лунного грунта. Команда Нила Армстронга возвращается на Землю с 8 суток и 3 часа после старта. Отсек приводнился в Тихом океане. В августе астронавтов как героев встречали в американских городах. Каждому правительство США предоставило Почетную медаль Конгресса за освоение космоса.

Двух самок шимпанзе Авель и Бейкер отправили в космос с мыса Канаверал в американском штате Флорида 28 мая 1959-го.