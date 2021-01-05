"Королева смерти": Екатерина Медичи похоронила почти всех своих детей

5 января 1589 умерла французская королева Екатерина Медичи. В детстве ее называли "Дитя смерти". Подданные именовали Медичи Королевой смерти, потому что период ее правления ознаменовался кровопролитием и распрями.

Екатерина Медичи не была красавицей, но стала законодательницей мод.

Екатерина родилась 13 апреля 1519 года во Флоренции. Отцом девочки был Лоренцо II Медичи, герцог Урбинский, матерью — Мадлен де ла Тур, графиня Овернская.

У матери Екатерины началась родильная горячка, и 28 апреля она умерла. Через шесть дней умер и отец девочки. По словам современников, от запущенной венерической болезни. Екатерину воспитывала бабушка Альфонсина Орсини. После ее смерти тетя Клариче Строцци. Екатерина росла с кузенами: Алессандро, Джулиано и Лоренцо Медичи.

Принадлежность к роду Медичи порой превращалась и в проклятье. В 1529 году при осаде Флоренции войсками Карла V толпа чуть не повесила 10-летнюю Екатерину на городских воротах. Спасло юную герцогиню слово французского короля Франциска I. Екатерину увезли в Сиенский монастырь, где в течение 3 лет она получала образование.

Однажды в монастырь нагрянули вооруженные люди, посланные правителям Флоренции . Они решили использовать Екатерину в своей политической игре, сделав ее заложницей.

Она моментально отрезала свои длинные волосы, надела на себя монашеское платье и вышла к визитерам в таком виде. Посланцы Флоренции не захотели брать в заложники монахиню.

Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха ІІ в 14 лет.

28 октября 1533 года в Марселе Екатерина Медичи стала женой французского принца Генриха де Валуа. Гуляния продолжались 34 дня. Екатерина не была красавицей, но стала законодательницей мод. Француженки были потрясены, когда увидели на ней туфли с высоким каблуком: такой обуви во Франции не носили. Это объяснялось просто: таким образом она компенсировала свой невысокий рост.

У Екатерины Медичи была осиная талия, и француженки начали заключать себя в корсеты, чтобы стараться быть такой же, как она.

Екатерина никак не могла родить ребенка. У Генриха к тому времени были уже внебрачные дети, поэтому Екатерину обвиняли в бесплодии. В качестве лечения ей привязвали к животу оленьи рога, заставляли пить микстуру из ослиной мочи.

Лишь на 11 году брака Екатерина родила мальчика Франциска. И с этого момента Екатерина рожала практически ежегодно. Пока в 1556 году пока при родах двойни она едва не погибла. Врачи спасли ей жизнь, но не новорожденным девочкам: одна родилась мертвой, вторая прожила шесть недель. После этого медики посоветуют мужу более не спать с Екатериной.

Екатерина Медичи родила 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей.

Екатерина была нелюбимой женой. Генрих был влюблен в придворную даму Диану де Пуатье, которая была старше его на 20 лет. В 1559 году Генрих II во время рыцарского турнира король получил травму - щепка от копья попала в щель шлема и через глаз повредила мозг. Через 10 дней он умер.

Екатерина была регентом Франции при трех сыновьях, восходивших на престол: Франциске, Карле и Генрихе. Франциск стал королем в 15 лет. Спустя 2 года он заболел ушной гангреной и после двух недель болезни скончался в возрасте 17 лет. Место брата на престоле занял 10-летний Карл IX.

Решить политические проблемы Екатерина Медичи пыталась также при помощи династических браков. Одним из них стала свадьба ее младшей дочери Маргариты де Валуа и Генриха Наваррского.

На свадьбу католички и гугенота в Париж съехались знатные представители обеих конфессий. На третий день торжеств одного из вождей гугенотов, адмирала Гаспара Колиньи, ранил неизвестный. Екатерина Медичи была напугана возможностью восстания гугенотов в Париже. И тогда она решила, что наилучшим выходом будет их уничтожение. Некоторые историки считают, что Екатерина не была инициатором этого массового убийства, а лишь следовала плану очень влиятельного клана де Гизов. В Варфоломеевскую ночь в Париже погибли 2 тысячи человек, а во всей Франции жертвами пали 30 тысяч гугенотов. Убийцы не останавливались перед детьми, женщинами и стариками. Так Екатерина Медичи снискала ненависть всей страны.

Екатерина Медичи после смерти мужа и до конца жизни носила только черную одежду.

Главной целью Екатерины было сохранение престола за династией Валуа. Но сыновья, восходя на престол, умирали. Карл IX в 23 года скончался от туберкулеза, от которого страдали все сыновья королевы. Престол достался Генриху III. Он отстранил мать от престола, позволив только путешествовать и иногда принимать участие в королевских делах.

Из 10 детей Екатерины только дочь Маргарита дожила до преклонного возраста, скончавшись в 62 года. Генрих III умер в возрасте 38 лет, а его братья и сестры не дожили и до 30. Дочь Екатерины Медичи, испанская королева Елизавета Валуа, прожила 23 года.

Екатерина умерла в возрасте 69 лет от гнойного плеврита, которым королева заболела в путешествии по Франции.

Екатерина Медичи завещала похоронить ее вместе с мужем в аббатстве Сен-Дени. Но похоронили ее в городе Блуа, потому что народ грозился выбросить ее тело в Сену. Только через 20 лет лет незаконнорожденная дочь ее мужа - Диана Французская добилась, чтобы Медичи перезахоронили согласно ее завещанию. В своем завещании Екатерина обошла свою дочь Маргариту и ее мужа, Генриха Наваррского, а не завещав им ничего, но не забыла ни одного члена своего двора, учитывая поваров и шутов. В 1793 году, во время Великой французской революции, якобинцы сбросила ее останки, как впрочем и останки всех французских королей и королев, в общую яму.