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вторник, 05 января 2021 20:08

"Королева смерти": Екатерина Медичи похоронила почти всех своих детей

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5 января 1589 умерла французская королева Екатерина Медичи. В детстве ее называли "Дитя смерти". Подданные именовали Медичи Королевой смерти, потому что период ее правления ознаменовался кровопролитием и распрями.

  Екатерина Медичи не была красавицей, но стала законодательницей мод.
Екатерина Медичи не была красавицей, но стала законодательницей мод.

Екатерина родилась 13 апреля 1519 года во Флоренции. Отцом девочки был Лоренцо II Медичи, герцог Урбинский, матерью — Мадлен де ла Тур, графиня Овернская.

У матери Екатерины началась родильная горячка, и 28 апреля она умерла. Через шесть дней умер и отец девочки. По словам современников, от запущенной венерической болезни. Екатерину воспитывала бабушка Альфонсина Орсини. После ее смерти тетя Клариче Строцци. Екатерина росла с кузенами: Алессандро, Джулиано и Лоренцо Медичи.

Принадлежность к роду Медичи порой превращалась и в проклятье. В 1529 году при осаде Флоренции войсками Карла V толпа чуть не повесила 10-летнюю Екатерину на городских воротах. Спасло юную герцогиню слово французского короля Франциска I. Екатерину увезли в Сиенский монастырь, где в течение 3 лет она получала образование.

Однажды в монастырь нагрянули вооруженные люди, посланные правителям Флоренции . Они решили использовать Екатерину в своей политической игре, сделав ее заложницей.

Она моментально отрезала свои длинные волосы, надела на себя монашеское платье и вышла к визитерам в таком виде. Посланцы Флоренции не захотели брать в заложники монахиню.

  Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха ІІ в 14 лет.
Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха ІІ в 14 лет.

28 октября 1533 года в Марселе Екатерина Медичи стала женой французского принца Генриха де Валуа. Гуляния продолжались 34 дня. Екатерина не была красавицей, но стала законодательницей мод. Француженки были потрясены, когда увидели на ней туфли с высоким каблуком: такой обуви во Франции не носили. Это объяснялось просто: таким образом она компенсировала свой невысокий рост.

У Екатерины Медичи была осиная талия, и француженки начали заключать себя в корсеты, чтобы стараться быть такой же, как она.

Екатерина никак не могла родить ребенка. У Генриха к тому времени были уже внебрачные дети, поэтому Екатерину обвиняли в бесплодии. В качестве лечения ей привязвали к животу оленьи рога, заставляли пить микстуру из ослиной мочи.

Лишь на 11 году брака Екатерина родила мальчика Франциска. И с этого момента Екатерина рожала практически ежегодно. Пока в 1556 году пока при родах двойни она едва не погибла. Врачи спасли ей жизнь, но не новорожденным девочкам: одна родилась мертвой, вторая прожила шесть недель. После этого медики посоветуют мужу более не спать с Екатериной.

  Екатерина Медичи родила 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей.
Екатерина Медичи родила 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей.

Екатерина была нелюбимой женой. Генрих был влюблен в придворную даму Диану де Пуатье, которая была старше его на 20 лет. В 1559 году Генрих II во время рыцарского турнира король получил травму - щепка от копья попала в щель шлема и через глаз повредила мозг. Через 10 дней он умер.

Екатерина была регентом Франции при трех сыновьях, восходивших на престол: Франциске, Карле и Генрихе. Франциск стал королем в 15 лет. Спустя 2 года он заболел ушной гангреной и после двух недель болезни скончался в возрасте 17 лет. Место брата на престоле занял 10-летний Карл IX.

Решить политические проблемы Екатерина Медичи пыталась также при помощи династических браков. Одним из них стала свадьба ее младшей дочери Маргариты де Валуа и Генриха Наваррского.

На свадьбу католички и гугенота в Париж съехались знатные представители обеих конфессий. На третий день торжеств одного из вождей гугенотов, адмирала Гаспара Колиньи, ранил неизвестный. Екатерина Медичи была напугана возможностью восстания гугенотов в Париже. И тогда она решила, что наилучшим выходом будет их уничтожение. Некоторые историки считают, что Екатерина не была инициатором этого массового убийства, а лишь следовала плану очень влиятельного клана де Гизов. В Варфоломеевскую ночь в Париже погибли 2 тысячи человек, а во всей Франции жертвами пали 30 тысяч гугенотов. Убийцы не останавливались перед детьми, женщинами и стариками. Так Екатерина Медичи снискала ненависть всей страны.

  Екатерина Медичи после смерти мужа и до конца жизни носила только черную одежду.
Екатерина Медичи после смерти мужа и до конца жизни носила только черную одежду.

Главной целью Екатерины было сохранение престола за династией Валуа. Но сыновья, восходя на престол, умирали. Карл IX в 23 года скончался от туберкулеза, от которого страдали все сыновья королевы. Престол достался Генриху III. Он отстранил мать от престола, позволив только путешествовать и иногда принимать участие в королевских делах.

Из 10 детей Екатерины только дочь Маргарита дожила до преклонного возраста, скончавшись в 62 года. Генрих III умер в возрасте 38 лет, а его братья и сестры не дожили и до 30. Дочь Екатерины Медичи, испанская королева Елизавета Валуа, прожила 23 года.

Екатерина умерла в возрасте 69 лет от гнойного плеврита, которым королева заболела в путешествии по Франции.

Екатерина Медичи завещала похоронить ее вместе с мужем в аббатстве Сен-Дени. Но похоронили ее в городе Блуа, потому что народ грозился выбросить ее тело в Сену. Только через 20 лет лет незаконнорожденная дочь ее мужа - Диана Французская добилась, чтобы Медичи перезахоронили согласно ее завещанию. В своем завещании Екатерина обошла свою дочь Маргариту и ее мужа, Генриха Наваррского, а не завещав им ничего, но не забыла ни одного члена своего двора, учитывая поваров и шутов.

В 1793 году, во время Великой французской революции, якобинцы сбросила ее останки, как впрочем и останки всех французских королей и королев, в общую яму.

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Дата
05
января

"Королева смерти": Екатерина Медичи похоронила почти всех своих детей

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