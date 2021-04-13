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вторник, 13 апреля 2021 14:24

Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
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В Северной Ирландии в начале апреля возобновился конфликт между английскими лоялистами и полицией. Вмешались также ирландские националисты. Заявляют о самом жестком характере противостояния за последние годы. В результате беспорядков пострадали более 70 правоохранителей.

Лондон направил в столицу Северной Ирландии Белфаст разведку и военных. Власти обвинили в погромах молодежные националистические группировки.

Gazeta.ua выяснила, с чем связан конфликт.

Как ирландцы связанны с Великобританией

Ирландцы - кельтский народ, который составляет основное население острова Ирландия, что к северу от Британии. С англичанами они во многом не похожи, и это становилось причиной конфликтов. Большинство ирландцев - католики, а англичане, в основном, протестанты. Ирландский язык относится к кельтской семье и очень не похож на английский.

В ХII в. территорию ирландцев начали завоевывать англичане. Местное население оказывало сопротивление, которое жестоко подавляли.

В 1366 году власти приняли Киллкенийские уставы, согласно которым всем ирландцам под угрозой конфискации земель и заключения под стражу приказывали говорить только на английском языке, одеваться только в английский одежду. Запрещалось продавать ирландцам лошадей и оружие.

В 1529-1603 годах остров полностью покорила британская династия Тюдоров. Земли на севере страны начали заселять колонисты.

Во время Английской революции 1640-1660 годов ирландцы начали восстание. В 1649 году для подавления восстания туда прибыл главнокомандующий Оливер Кромвель. Он массово казнил католиков и разграбим их имущество. Кромвель санкционировал конфискацию земли у всех, кто имел отношение к восстанию. Земли поделили между членами парламента, предпринимателями и солдатами.

В XIX веке ирландцы начали борьбу за автономию. Стали возникали политические организации, которые боролись за права ирландцев.

В течение нескольких лет военные организации протестантов и католиков готовились к выступлениям. Подготовку прервала Первая мировая война. В 1916-м группа под названием "Ирландское республиканское братство" при поддержке ирландской гражданской армии и членов профсоюзной милиции организовала Пасхальное восстание в Дублине. Ирландцы захватили несколько зданий в центре города и выпустили "Прокламацию о создании Ирландской республики". Мятеж подавили силы британской военно-морской артиллерии.

Это восстание дало толчок к дальнейшим выступлениям. На всеобщих выборах в 1918 году ирландские республиканцы получили большинство мест в парламенте. Они провозгласили Ирландию независимой страной. Эти события стали поводом для Англо-Ирландской войны 1919-1921 годов. В те времена сформировалась Ирландская республиканская армия.

  4 марта 1976 полиция осматривает место взрыва пригородного поезда на станции Кэннон-стрит в Лондоне после нападения ИРА
4 марта 1976 полиция осматривает место взрыва пригородного поезда на станции Кэннон-стрит в Лондоне после нападения ИРА

Отделялась ли ранее Северная Ирландия от Великобритании

В 1920 году, после принятия парламентом Великобритании Правительственного акта, произошло разделение Ирландии на Северную и Южную в статусе самоуправляющихся доминионов Великобритании.

В следующем году подписали англо-ирландский договор, по которому из 26 графств острова создавалось Ирландское Свободное государство с правами доминиона. Согласно договору, среди 9 графств провинции Ольстер 6 могли остаться в составе Великобритании путем всенародного волеизъявления.

6 северных графств проголосовали за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства с собственным парламентом и правительством. Тогда на этих территориях преобладали протестанты английского и шотландского происхождения.

После отделения в Северной Ирландии продолжались беспорядки. Конфликты происходили в Белфасте в 1930-х и 1950-х годах, а также короткая Северная кампания ИРА в 1940-х и между 1956-м и 1962 годами. После того как ИРА в 1962 прекратила свою кампанию, Северная Ирландия на короткий период стала относительно стабильной.

  Бойцы ИРА упражняются с оружием, 1972
Бойцы ИРА упражняются с оружием, 1972

За счет чего Лондон пытался удержать ирландцев под своей властью

Власти Великобритании активно сотрудничали с парамилитарныим организациями и нерегулярными формированиями. В январе 1920 года начали вербовать людей в отряды, ставшие известными как "черно-пегие". Они играли роль подкрепления для полиции. Всего туда зачислили около 10 тыс. мужчин. Подавляющее большинство из них были безработными бывшими солдатами из Великобритании. Они отличились многими жестокостями и нарушениями закона.

Использование парамилитарных организаций продолжилось в середине XX в. Наиболее активными группами были Добровольческие силы Ольстера и Ассоциация обороны Ольстера. Своей целью они назвали защиту протестантских районов, борьбу с ирландским республиканством и предотвращение любого движения к объединению Ирландии.

Лоялистские военизированные формирования атаковали католиков якобы в отместку за действия ИРА. Но подавляющее большинство их жертв были случайными гражданскими мирными жителями. Ирландцы открыто заявляли, что лоялистов финансирует Лондон.

  Британские военные патрулируют улицы города Дерри после боя с республиканцами в 1969-м
Британские военные патрулируют улицы города Дерри после боя с республиканцами в 1969-м

Какими были последние события вокруг британо-ирландского конфликта

Одним из самых резонансных случаев стало Кровавое воскресенье 30 января 1972. Тогда в городе Дерри солдаты 1 батальона парашютного полка Великобритании расстреляли мирную демонстрацию местных жителей, пришедших на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии. Убили 13 безоружных демонстрантов. Среди них было 6 несовершеннолетних и один священник. Еще 14 человек были ранены, один из них впоследствии скончался. Это событие привело к волне насилия ИРА против армии.

Всего с 1966-го по 2006 годы в ходе конфликтов погибло 3720 человек. Примерно 60% жертв убиты ирландскими националистами, 30% - лоялистами и еще 10% - британской армией. Среди убитых республиканцами 52,5% составляли члены или бывшие члены британских сил безопасности. 51,2% убитых армией и полицией составили гражданские.

  Ольстерские лоялисты на митинге 1 января 1972-го
Ольстерские лоялисты на митинге 1 января 1972-го

Как удавалось договариваться ранее

8 марта 1973 года состоялся референдум о статусе Северной Ирландии. 98,9% пришедших на участки, проголосовали за пребывание в составе Соединенного Королевства. Но католики массово бойкотировали референдум. В июне образовали Ассамблею Северной Ирландии, 28 июня прошли выборы в нее. В октябре националистические и юнионистские партии подписали Саннингдейлский договор. Его целью было достичь политического урегулирования в пределах Северной Ирландии, но с участием Ирландской Республики. Соглашение предусматривало распределение власти и образование "Совета Ирландии" - органа, состоящего из министров Северной Ирландии и Республики Ирландия, предназначенный для поощрения трансграничного сотрудничества. Но события Кровавого воскресенья заморозили деятельность ассамблеи.

Окончательное перемирие подписали 10 апреля 1998 года. Его заключили правительства Республики Ирландии и Великобритании. Главные партии Северной Ирландии закрепили положения соглашения. Согласно ему, все стороны конфликта отказывались от силовых методов борьбы и обещали разоружиться в течение двух лет. Лондон брал на себя обязанность заботиться о правах католиков в Ольстере.

  Муралы ИРА сохранились до наших дней
Муралы ИРА сохранились до наших дней

Почему в Северной Ирландии против Брекзита

Выход Великобритании из Евросоюза по-разному воспринимали жители Северной Ирландии, которая входит в состав королевства. Согласно договору, на границе с Республикой Ирландии не будут устанавливать пограничный контроль. Но усилится контроль за морской границей между Ирландией и Британией. Все товары из Британии будут проходить таможенный контроль.

Лоялисты считают, что это ударит по экономике Северной Ирландии, ослабит ее связи с Великобританией и повлечет усиление сепаратизма. Они также не согласны с решением не привлекать к ответственности лидеров националистической партии "Шинн Фейн". В прошлом году они нарушили локдаун и провели похороны своего лидера Бобби Стори с участием нескольких тысяч человек.

Почему ирландцев и украинцев часто сравнивают

Оба народа были покорены империями, которые пытались уничтожить их идентичность.

Историк Федор Крушинский в 1920-х писал, что Ирландия очень напоминает Украину: такие же луга, пастбища, тополя, рощи. Но в обеих странах можно увидеть последствия господства чужого государства.

"Как действовали и действуют москали в восточной Украине, а поляки и румыны - в западной, так действовала Англия в Ирландии с первого дня ее господства над Зеленым островом", - писал он в работе "Национальная революция в Ирландии".

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История борьбы Британии с ирландским языком во многом похожа на попытку уничтожить украинский. В Лондоне так же издавали указы, запрещавшие ирландцам пользоваться родным языком. Это привело к тому, что ирландский стал вымирающим. Но сейчас страна пытается возродить его. Согласно переписи 2006 году ирландским языком владеет более 40% населения Ирландии.

Культура Ирландии унижалась английскими шовинистами. Ирландцев пытались выставить малообразованным и темным народом.

"На всех сценах кабаре Лондона ирландца представляют так, как когда-то представляли хохлов: вот стоит себе на сцене неунывающий землячек, пьяненький, с сигаретой в зубах, с бутылкой в ​​одной руке, а с дубинкой в ​​другой. С бутылки время от времени отпивает виски. Сплевывает, плетет ерунду. Английская публика хохочет, потому что это щекочет ей пустую спесь и глухое превосходство над несчастным ", - вспоминал Крушинский.

Правительство Великобритании направило в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить массовые беспорядки, охватившие несколько городов, в том числе и Белфаст. Столкновения групп лоялистов с полицией и националистами продолжаются больше недели. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники.

Автор: Игорь Шевчук
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