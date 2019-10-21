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вторник, 22 октября 2019 08:20

Колдуна убили серебряной пуговицей

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Колдуна убили серебряной пуговицей
Картина Лопухова Александра "Устим Кармелюк" 1982

В селе Шляховие Коричинцы на Подолье российский дворянин Федор Рудьковский 22 октября 1835 года застрелил народного мстителя Устима Кармалюка. По преданию, его тело несколько дней возили по селам, потом похоронили за оградой городского кладбища Летичева.

Устим Кармелюк родился в 1787 году в селе Головчинцы Литинского уезда Подольской губернии в семье крепостного, служил с детства господину. За кражу воска из сельской часовни парня взяли под стражу, но тот убежал. Возглавил отряд крестьян и военных-дезертиров, нападавшие на имения господ.

Его поймали и осудили снова. Бежал и возглавил повстанческое движение крестьян против российского дворянства, развернулся в Литинскому, Летичевском и Ольгопольском уездах. С женой Марией имел четверых сыновей и одну дочь. Устим очень редко встречался с семьей, почти все время отдавая борьбе с господами.

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В Каменец-Подольской крепости просидел два года. За попытку побега из тюрьмы Кармалюку испекли клеймо на лбу. Его сослали на вечную каторгу в Сибирь. Через год убежал. В 1830-1835 годах двадцатитысячное крестьянское движение охватило все Подолье, районы Бессарабии, Волыни и Киевщины. Кармелюк нападал на помещичьи имения, пытая непокорных и сжигая их имущество, требовал деньги. Награбленное продавал польскими и еврейскими торговцами.

Подельник мстителя высказал Устим Кармалюка и наводчиков. В народе верили, что Устим Кармелюк был характерником. Поэтому рассказывают, что Федор Рудковский выстрелил в него не пулей, а серебряным пуговицей - только так можно убить колдуна.

На Большом совете в Глухове гетьманом 1 октября 1727 выбрали Даниила Апостола (1654-1734). Он провел административную, судебную и земельный реформы.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
октября

Колдуна убили серебряной пуговицей

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