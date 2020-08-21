Князь Валахии провел 10 лет в тюрьме

Граф Дракула трижды завоевывал престол. Фото: https://neuramagazine.com

Поддерживаемый турками Влад Дракула одолел Владислава III из династии Басарабив-Данешты и после его гибели во второй раз стал господарем Валахии 22 августа 1456-го.

Влад Цепеш родился в Трансильвании, в маленьком городке Сигишоара 1430-го. Он был сыном Влада II по прозвищу Дракул - "дьявол" - члена католической секты Орден Дракона и князем Валахии. В юности Влад попал в плен к туркам. Его отец и брат погибают от рук наемников. Влад становится правителем своего княжества, но очень скоро уходит в монастырь. Расправляется над боярами города Тырговиште - столицы Валахии, которые участвовали в заговоре против его отца и старшего брата.

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В октябре 1462-го Влад Цепеш прибыл в Трансильванию для переговоров о военной поддержке его противостояние Турции. Но обвинен в тайном сотрудничестве с турками и арестован. Он провел 10 лет в тюрьме в Вышеграде и 2 года под домашним арестом в Буде. Смирился со своим унизительным положением и заверил короля Венгрии в своей вассальной преданности. Его отпустили при условии принятия католицизма и брак с двоюродной сестрой короля.

1476-го правитель княжества Валахия Дракула вместе с 7 тыс. воинов ночью напал на 120-тысячную армию турецкого султана Мехмеда II. Взятых в плен Дракула приказал посадить на кол. Султан с остатками армии покинул территорию Валахии. Его посланцы убили Дракулу. Отрубленную голову законсервировали в меду и доставили в качестве трофея султану.

Замок Бран, построенный в XIV веке, приобрел большую популярность благодаря своему владельцу - Владу III Цепешу, прославившийся своей жестокостью. Именно его считают прототипом главного героя романа Брэма Стокера "Дракула".