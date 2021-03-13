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суббота, 13 марта 2021 01:13

Книгу Вьятровича опубликовали в Канаде

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Книгу Вьятровича опубликовали в Канаде
Книгу о конфликте украинцев и поляков перевели на английский. Фото: "Історична правда"

Перевод труда историка и политика Владимира Вьятровича о польско-украинском противостоянии 1940-х годов вышел в Канаде.

Вятрович в книге исследовал исторические события вооруженного конфликта между поляками и украинцами, начавшегося в 1942 году на Холмщине. Рассмотрел влияние политических процессов на ход военных действий, попытки налаживания сотрудничества и роли и место этой войны в памяти обоих народов, сообщает "Історична правда".

Книга вышла под названием The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942-1947 в канадском издательстве Horner Press.

Ранее книгу перевели и издали в Польше. Позже в Украине вышел научно-популярный и дополненный вариант этой работы "За кулисами "Волыни-43". Неизвестная польско-украинская война".

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"То, что я называю "Вторая украинская-польская война" - это последний аккорд в противостоянии между украинцами и поляками, по истечении которого установили современные границы. Почему война? Никто из сторон, которые были субъектами конфликта, не объявлял войну. Но в истории, в том числе XX века, есть десятки "необъявленных" войн. Тем не менее они были войнами. Главными субъектами этой войны были вооруженные силы обеих сторон УПА и АК. Они имели свои политические организации, проводили даже фронтовые бои, наконец, признавали друг друга воюющими сторонами на переговорах 1942-1945 годов", - заявил Вятрович.

Болгарский евродепутат Александр Йорданов опубликовал книгу о событиях в Украине. "Украинская заметки (2013-2018)" вышли в свет.

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