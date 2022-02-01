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среда, 02 февраля 2022 08:20

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

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Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией
Джеймс Джойс 16 июня 1904-го познакомился с Норой Барнакль. После рождения дочери и сына у Джойса начинаются проблемами со здоровьем. Фото: https://www.gettyimages.com

В Париже 2 февраля 1922-го вышел роман ирландского писателя Джеймса Джойса "Улисс". Фолиант в синем переплете объемом более 700 страниц выпустили тиражом 1000 экземпляров, автор подписал 100 первых копий.

Джеймс Джойс родился в пригороде Дублина в многодетной семье. Писать стихи он начал в детстве. После учёбы в дублинском университете работал журналистом, учителем. 16 июня 1904-го познакомился с Норой Барнакль. Перебрался в Цюрих в Швейцарии. После рождения дочери и сына у Джойса начинаются проблемами со здоровьем. Он плохо видел, перенес 12 операций на глазах.

Когда заканчивал работу над романом "Дублинцы" в 1906-м, задумал написать еще одну историю о еврейском рекламном агенте Леопольде Блуме. Через восемь лет он начал работу над романом. Название книги происходит от латинизированного имени древнегреческого героя Одиссея - Улисс.

Писал два года – по несколько фраз в день. Рассказал об одном дне из жизни Леопольда Блума и писателя Стивена Дедала. Впервые использовал технику "поток сознания" – литературный метод, когда пишут многочисленные мысли и чувства, проходящие через разум рассказчика. Каждый эпизод привязан к биографии самого Джеймса Джойса. Публикация его 14 эпизодов в одном американском журнале Little Review заканчивается судебным процессом. "Общество по искоренению порока" обвинило автора в непристойности – в романе была сцена с мастурбацией главного героя.

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Книгу запретили в США. Почтовая служба сжигала обнаруженные экземпляры романа. Лишь в 1933 году суд выносит определение, что "Улисс" не является порнографией и может быть издан в стране. Джойс публикует свое произведение в Америке и в Лондоне.

Роман вызвал шквал критики и восхищения. Роман "Улисс" в 1998 году был признан как №1 в списке 100 лучших романов XX века на английском языке по версии издательства Modern Librar считают одним из самых влиятельных писателей XX в. В следующем году журнал "Time" включил писателя в список "100 героев и кумиров XX века", сказав, что Джойс совершил целую революцию.

После поражения Франции и оккупации части ее территории немецкими войсками в начале Второй мировой войны писатель вернулся в Цюрих. 12 января 1941-го Джойса госпитализировали с желудочными коликами. На следующий день писатель после операции скончался в больнице.

В вашингтонской газете The National Era 5 июня 1851-го вышла первая глава романа "Хижина дяди Тома" писательницы Гарриет Бичер-Стоу. Через год вышла книга о тяжелой судьбе рабов в США. Книга возмутила Юг Соединенных Штатов. Приверженцы рабства безумно критиковали ее. Писательница получала письма с угрозами.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

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