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пятница, 08 ноября 2019 08:20

Книги в библиотеке приковывали цепью

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Книги в библиотеке приковывали цепью
Бодлианская библиотека занимает пять больших зданий в Оксфорде. Фото: vsviti.com

В Оксфорде, на территории университета, 8 ноября 1602 года основана Бодлианская библиотека - одна из старейших библиотек в Европе. В начале книгу можно было только прочитать на цепи в читальном зале.

Основателем библиотеки считается британский епископ Томас де Кобэм, который первым создал при Оксфордском университете небольшое собрание книг. Чтобы их не воровали - приковал к полкам цепями. Книгу можно было только прочитать на цепи в читальном зале. Сначала доступ имели только ученые и священнослужители, впоследствии позволили читать и студентам.

Цепи через некоторое время исчезли, а правило осталось - запрет выносить книги из библиотеки распространяется даже на королей. В свое время не удалось взять на дом библиотечную книгу ни Чарльзу Первом, ни Оливеру Кромвелю. Дипломат королевы Елизаветы сэр Томас Бодл (1545-1613) завещал университету свое книжное собрание, он покупал книги и манускрипты из Турции и даже из Китая.

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Бодлианская библиотека занимает пять больших зданий в Оксфорде и еще несколько за его пределами, один из филиалов даже разместился в заброшенной соляной шахте. В В 17 веке библиотека получила уникальную привилегию - один экземпляр каждой книги, выдаваемой в Великобритании, должен пополнять фонды хранилища. С 2008 года то же правило распространяется и на CD-диски. Сегодняшняя библиотека в Оксфорде может похвастаться одиннадцатимиллионной коллекцией книг и роскошными интерьерами. В ее помещениях снимались библиотечные сцены фильма о Гарри Поттере.

В библиотеку Конгресса США 24 декабря 1851 сгорело около двух третей из 55 тыс. книг. Среди них - почти четыре тыс. Книг, переданных библиотеке президентом Томасом Джеферсоном.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
08
ноября

Книги в библиотеке приковывали цепью

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