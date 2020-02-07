Книга с предсказаниями украинца вышла в Италии

Юрий Котермак родился 1450-го в Дрогобыче тогда Королевства Польского. Был известен миру под именами Юрий Дрогобыч и Джорджо да Леополи. Переехал в Италию, стал ректором Болонского университета медицины и свободных искусств Фото: photo-lviv.in.ua

7 февраля 1483 года в Италии вышла книга известного ученого Юрия Котермака "Прогностическая оценка текущего 1483 года". Считается первой печатной книгой украинского автора. Котермак происходил из Дрогобыча - теперь Львовщина.

Написана на латыни. Труд посвятил Папе Римскому Сиксту IV. Имеет 10 страниц текста. В них изложил предсказания о земных событиях по расположению небесных светил. Описал будущий путь развития многих государств а также городов Италии, события в жизни Понтифика, войны и битвы, эпидемии и смертность от них, судьбу людей находящихся под влиянием определенных планет. Отдельно рассматривал христиан, иудеев и мусульман.

"Христиане, которые управляются влиянием Меркурия, в первой половине года будут находиться не в очень хорошем положении вследствие сожженного Меркурия в обоих фигурах. Поэтому христианам будут угрожать опасности в плане непонятных таинственных болезней. И потому, что Солнце сжигательное и недоброжелательное, оказывается обладателем двенадцатого и восьмого домов. Отсюда угрожают опасности и неприязнь из части противников, ссор и плена, а также тюрем. То же по причине чумы и смертности и из-за притеснений князьями и панами", - писал он. Туркам же прогнозировал успехи в войнах, советовал народам просить у них мира.

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В книге кроме астрологических прогнозов, изложил сведения по географии, астрономии, метеорологии, философии. Подал определенные им географические координаты городов: Вильно - теперь Вильнюса, Дрогобыча, Львова и других. Последние относит к землям Руси, а не к Польше.

"Во всех регионах и городах, долгота которых с Запада меньше сорока шести градусов и больше тридцати восьми, Солнце будет в течение всего года с самой большой примесью Марса. Как в городах Кракове, Познани славного Царства Польского; во Львове, Дрогобыче на Руси; в Буде, Касонии в Венгрии".

Юрий Дрогобыч пользовался трудами античных авторов - Аристотеля, Клавдия Птолемея и арабского астронома Аль-Бумазара. Зарабатывал на продажах работ публике, которая верила в предсказания. Таким занимались и известные астрономы первооткрыватели - Джордано Бруно, Тихо Браге, Иоганн Кепплер.

На сегодняшний день в мире сохранилось лишь 2 оригинальных издания.

В средневековье астрология была неразрывно связана с медициной и преподавалась на медицинских факультетах средневековых университетов. Студент, который хотел получить степень доктора медицины, должен был обязательно сдать экзамен по этой дисциплине. Астрологией занимались высокообразованные люди и она не противоречила религии. С помощью астрологических знаний составляли различные гороскопы. Это могли быть "прогностики" для конкретного человека, города. Могли быть гороскопы на целый год и даже больше, для определенного региона. Астрологи были убеждены, что движения небесных светил влияют на все - от погоды и урожая к здоровью самого человека - верили, что микрокосмос человека соответствует большому космосу планет и звезд. Зодиакальные карты помогали медикам диагностировать болезнь и назначить лечение.