Изучалась медиками - когда люди начали верить в астрологию

В средневековье церковь контролировала все сферы человеческой жизни. При этом не запрещала составления гороскопов и астрологию, которые своей идеей противоречили богословию.

Тогда астрологию воспринимали не так, как мы воспринимаем ее сегодня. Она была неразрывно связана с медициной и преподавалась на медицинских факультетах средневековых университетов. Студент, который хотел получить степень доктора медицины, должен был обязательно сдать экзамен по этой дисциплине. Астрологией занимались высокообразованные люди и составление гороскопов не противоречило религии, пишет Центр средневековых и раннемодерных студий.

Автор: facebook.com/SymbolonCenter Восточный Астролог читает звезды

Известный украинский ученый XV в, ректор Болонского университета в Италии Юрий Котермак, родившийся в Дрогобыче в Руськом воеводстве Королевства Польского - теперь Львовской области также составил выдающийся астрологический трактат. Он назвал его "Прогностической оценкой текущего 1483 года". На основе анализа взаимного расположения небесных светил и оценки различных небесных явлений автор делает предсказания о земных события. Подобные трактаты писали и выдающиеся люди эпохи - Джордано Бруно, Тихо Браге, Иоган Кеплер.

С помощью астрологических знаний составляли различные гороскопы. Это могли быть "прогностики" для конкретного человека, города. Могли быть гороскопы на целый год и даже больше для определенного региона. Астрологи были убеждены, что движения небесных светил влияют на все - от погоды и урожая до здоровья самого человека - верили, что микрокосмос человека соответствует большому космоса планет и звезд.

Зодиакальные карты помогали медикам диагностировать болезнь и назначить лечение.

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Автор: facebook.com/SymbolonCenter Месячная зодиакальная карта. Врач должен был рассчитать положение Луны перед проведением сложных медицинских процедур, в частности перед кровопусканием или перед проведением хирургических операций.

Также в средневековых медицинских кодексах можно встретить изображение "зодиакального человека". На его теле изображено 12 знаков зодиака. Так люди пытались объяснить, какие зодиакальные созвездия влияют на части тела. Чтобы диагностировать болезнь средневековый медик должен сначала определить созвездия, в котором появилась Луна, если пациент впервые заболел. Затем сверялся с прогнозами и учитывал другие показатели. Это позволяло "с точностью" поставить диагноз. Отвечали знаки зодиака не только за определенные части человеческого тела. Существовала и "специализация" по болезням.

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Тюбингенская домашняя книга или Ятроматематическая календарная книга – уникальная рукопись на немецком языке, которая была создана в 1430-1480 годах, вероятно, в швабском герцогстве Вюртемберг (юго-запад Германии). В настоящее время манускрипт хранится в Библиотеке Тюбингенского университета. Тюбингенская домашняя книга посвящена сразу нескольким направлениям. Так, домашней (или домовой) в средние века в Германии называли книгу, которая содержала сведения о самых различных предметах, т.е. это был своего рода практический альманах или справочник. Кроме этого, в книге был раздел, посвящённый медицине , и раздел, посвящённый геомантии, — гаданию с помощью земли.