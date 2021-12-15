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среда, 15 декабря 2021 15:33

Книга о войне украинцев и поляков получила награду в Канаде

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Книга о войне украинцев и поляков получила награду в Канаде
Книга историка Владимира Вятровича получила премию Питерсона. Фото: ЦДВР

Историк Владимир Вятрович и переводчица Ксения Мариняк получили награду от канадского Литературного фонда имени Питерсона за перевод книги The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942-1947.

В Украине это издание называется "Другая польско - украинская война. 1942 – 1947", сообщает Центр исследования освободительного движения.

Церемония награждения прошла в Торонто. Вятрович и Мариняк получили награду "В знак признания того, что эта книга продвигает новые исследования и анализ с украинской точки зрения исторически чувствительного периода в украинско-польских отношениях, которые, несомненно, помогут сгенерировать будущие академические дискуссии на эту тему".

"Сейчас самое высокое время делать так, чтобы историю Украины знали не только украинцы, а знал мир, - сказал Вятрович. - И это нужно не только для того, чтобы мир был более полным, чтобы одна из важных частей мировой истории – история Украины – была известна всем. Это нужно для понимания настоящего. Чтобы мир понимал, что сегодня происходит в Украине и вокруг Украины, чтобы мир осознал, что украинцы сегодня защищают не только свою страну, а защищают мир - мир свободы - и в этом нуждаются в помощи и объединении усилий".

Автор в книге рассказал о вооруженном конфликте между поляками и украинцами. Он начался в 1942 году на Холмщине, перекинулся на Волынь и Галичину. Продолжался до 1947 года. Вятрович описал влияние политических процессов на причины и ход военных действий, попытки налаживания сотрудничества между украинцами и поляками во время и после Второй мировой войны и роль и место этой войны в памяти обоих народов.

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"То, что я называю "Вторая украинско-польская война" – это последний аккорд в противостоянии между украинцами и поляками, после исчерпания которого были установлены современные границы, – рассказал автор. – Почему война? Никто из сторон, являвшихся субъектами конфликта, не объявлял войны. Но в истории есть десятки необъявленных войн. Но они были войнами. Главными субъектами этой войны были вооруженные силы обеих сторон – УПА и АК. Они имели свои политические организации, проводили даже фронтовые бои, наконец признавали друг друга воюющими сторонами на переговорах 1942—1945 годов".

Лауреаткой Центральноевропейской литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина. Украинка одержала победу за книгу "Мой дед танцевал лучше всех". Она получит 150 тысяч злотых.

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Дата
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