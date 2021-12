Книга о войне украинцев и поляков получила награду в Канаде

Книга историка Владимира Вятровича получила премию Питерсона. Фото: ЦДВР

Историк Владимир Вятрович и переводчица Ксения Мариняк получили награду от канадского Литературного фонда имени Питерсона за перевод книги The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942-1947.

В Украине это издание называется "Другая польско - украинская война. 1942 – 1947", сообщает Центр исследования освободительного движения.

Церемония награждения прошла в Торонто. Вятрович и Мариняк получили награду "В знак признания того, что эта книга продвигает новые исследования и анализ с украинской точки зрения исторически чувствительного периода в украинско-польских отношениях, которые, несомненно, помогут сгенерировать будущие академические дискуссии на эту тему".

"Сейчас самое высокое время делать так, чтобы историю Украины знали не только украинцы, а знал мир, - сказал Вятрович. - И это нужно не только для того, чтобы мир был более полным, чтобы одна из важных частей мировой истории – история Украины – была известна всем. Это нужно для понимания настоящего. Чтобы мир понимал, что сегодня происходит в Украине и вокруг Украины, чтобы мир осознал, что украинцы сегодня защищают не только свою страну, а защищают мир - мир свободы - и в этом нуждаются в помощи и объединении усилий".

Автор в книге рассказал о вооруженном конфликте между поляками и украинцами. Он начался в 1942 году на Холмщине, перекинулся на Волынь и Галичину. Продолжался до 1947 года. Вятрович описал влияние политических процессов на причины и ход военных действий, попытки налаживания сотрудничества между украинцами и поляками во время и после Второй мировой войны и роль и место этой войны в памяти обоих народов.

"То, что я называю "Вторая украинско-польская война" – это последний аккорд в противостоянии между украинцами и поляками, после исчерпания которого были установлены современные границы, – рассказал автор. – Почему война? Никто из сторон, являвшихся субъектами конфликта, не объявлял войны. Но в истории есть десятки необъявленных войн. Но они были войнами. Главными субъектами этой войны были вооруженные силы обеих сторон – УПА и АК. Они имели свои политические организации, проводили даже фронтовые бои, наконец признавали друг друга воюющими сторонами на переговорах 1942—1945 годов".

