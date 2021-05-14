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суббота, 15 мая 2021 01:13

Клип об истории Украины отметили музыкальной премией

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Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
"Историю Украины за 5 минут" признали лучшим клипом. Фото: "Укринформ"

Группа ТНМК получил премию YUNA за лучший видеоклип на песню "История Украины за 5 минут"

Лауреатов объявили 12 мая во время 10-й церемонии вручения премии в киевском Дворце "Украина", передает "Укрінформ".

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"Чудо в том, что вдруг из перечня шоубизнесовых продуктов эксперты предпочли продукт идеологический, и именно это меня как удивило, так и вселило радость и уверенность в том, что все мы идем в правильном направлении! Спасибо всем, кто присоединился к этой работе - Саше Палию за идею, Артему Полежаце за прекрасный текст, Артему Биденко за изящный менеджмент, Сергею Кондратьеву за саунд и особенно Саше Даниленко, который гениально почувствовал песню, и совершенно и с душой все это нарисовал!" - написал Олег "Фагот" Михайлюта в Facebook.

Объявили победителей Национальной музыкальной премии YUNA. Церемония состоялась в столичном Дворце "Украина". Ведущими были Владимир Остапчук и Маша Виноградова.

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