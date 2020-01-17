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понедельник, 20 января 2020 08:20

Кит оказался под стенами парламента

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Кит оказался под стенами парламента
В реке Темзе почти у стен английского парламента обнаружили кита весом почти 7 т. Фото: www.forum-tvs.

В реке Темза близ парламента Великобритании 20 января 2006 года прохожие увидели животное длиной почти 6 метров. Это был бутылконосый кит.

По мнению ихтиологов, поведение кита, заплыв чрезвычайно высоко по течению реки, свидетельствовало о том, что животное нездорово. Когда кит только появился в Темзе, он поранился, столкнувшись с одной из окруживших его моторных лодок. После того, как стало ясно, что кит не может самостоятельно выбраться в море, а плывет вверх по течению Темзы, было принято решение начать спасательную операцию.

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Спасатели пытались вернуть кита в море, однако истощенное и напуганое животное умерло.

Иногда заплывают в устье Темзы в 40 км от Лондона, но так далеко от моря их никогда не видели. Причины присутствия китов в Темзе непонятны.

Скелет погибшего кита, выставили в местном природоведческого музея на осмотр.

Река Темза, вышедшая из берегов, затопила 6 января 1928 некоторые районы Лондона. Были человеческие жертвы. С тех пор в Лондоне наводнений не было.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
января

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Кит оказался под стенами парламента

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