Киевляне ловили рыбу в своих домах

12 километров в ширину имел Днепр, покрыв водой левобережные села и Труханов остров. Фото: Uaua.info

Самое большое наводнение в Киеве произошло в 1931 году. Вода затопила подвалы и погреба. В комнатах на первых этажах зданий киевляне даже ловили снесенную паводком рыбу.

Спасатели плавали по Подолу на лодках, вылавливая людей, не умеющих плавать. Чаще прохожие передвигались по улицам, утопая в воде по пояс и по грудь. А жителей Труханова острова и Слободки снимали с верхушек их затопленных по крыши домов. Всего из зоны бедствия были эвакуированы около 6 тыс. человек, пишет "Историческая правда".

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В борьбе с наводнением задействовали всю киевскую милицию, саперов, солдат и курсантов городских военных училищ. Они строили заслоны и баррикады из набитых песком мешков, земляные дамбы и заслоны из другого подручного материала - защищали электростанции и заводы.

Быстрое течение Днепра несло большой и мелкий мусор. Плыли баржи и даже тяжелые дебаркадеры, которые серьезно повредили Русановский и Наводницкий мосты. Центральную электростанцию ​​на улице Набережно-Крещатицкой чудом не смыло в Днепр.

Паводок прорвал железнодорожную насыпь в районе Петровского моста. Вода затопила станцию ​​Киев-Петровка. Днепровские волны разрушили почти триста жилых домов, кожзавод, завод "Керамик", насосные станции, а также приречные хлебозаводы, создав угрозу продовольственной безопасности города.

10 апреля 1815 года на острове Сумбава в Индонезии началось извержение вулкана Тамбора. Оно длилось полгода и привело к глобальному похолоданию во всем мире и голоду в Европе в 1816 году. Извержение является крупнейшим в истории человечества.