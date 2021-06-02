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пятница, 04 июня 2021 08:21

Киев получил уникальную льготу

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Киев получил уникальную льготу
Памятник Магдебургскому праву поставили в Киеве в честь возвращения городу привилегий в 1802 году. Фото: Памятник культурного наследия Украины

Киев, согласно с Магдебургским правом, 4 июня 1500-го освобожден от всех торговых пошлин. Эта система городского самоуправления просуществовала в городе до 1835-го.

Магдебургское право появилось на Руси вместе с немецкими колонистами, которых приглашал король Данило и его преемники. Немцы получили право организовывать в галицких и волынских городах самоуправляющиеся общины с автономными судебно-административными учреждениями. С начала XV в. магдебургское право получило распространение на остальные украинских земель.

В XIV-XV вв. Киев находился под властью литовских князей. Город отстроили, население увеличилось. Великий князь Александр с целью оживления хозяйства города предоставил Киеву Магдебургское право. 1497-го заработал киевский магистрат.

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Для горожан борьба за предоставление им Магдебургского права была способом получения определенной автономии от государства для защиты от посягательств крупных феодалов. Киев стал центром международной торговли. Также принято "складское право" - иностранные купцы часть товаров должны были продавать в Киеве.

В конце XVIII в. Екатерина II сняла привилегии города, присоединив его к Малороссии. 1802-го Александр I восстановил Магдебургское право. В 1835 году Николай I окончательно отменил это право

Магдебургское право Львову предоставлено Львову 1356-го Казимиром III. Оно диктовало права города на отделение городской общины от власти чиновников и на автономию.

Среди всех прав, что оказывала магдебургская привилегия городу, было и то, что евреи, сарацины, украинцы и армяне проводили судопроизводство при голове города. Но в случае, если они отказываются судиться согласно Магдебургского права, то им разрешается обращаться к собственным традициям и обычного права, но при голосовании вийта на этом суде.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
июня

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Киев получил уникальную льготу

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