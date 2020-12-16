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среда, 16 декабря 2020 10:40

Казаки подняли восстание

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Казаки подняли восстание
Памятник восстанию Косинского расположен в Белой Церкви Фото: wikipedia

16 декабря 1591 года в Украине началось восстание под предводительством гетмана Кшиштофа Косинского. Оно стало первым вооруженным выступлением казачества и крестьян против шляхты и магнатов Речи Посполитой.

Поводом для начала боевых действий стал личный имущественный спор между Косинским и белоцерковским старостой Янушем Острожским. Магнат отобрал у казака земли и имения в Ракитном и Ольшанке Киевского воеводства. Косинский получил их в личное владение за службу, благодаря ходатайству коронного гетмана Яна Замойского. Впрочем, личной обиды было недостаточно, чтобы поднять казаков и крестьян на борьбу. Те имели и свои мотивы, в частности реестровым казакам задерживали зарплату, запорожцы подвергались притеснениям, а крестьяне терпели крепостнический гнет.

Начальный отряд Косинского насчитывал около 5 тыс. казаков. Они напали на Белую Церковь, где находилась резиденция Острожского. Громили панские имения, городки, захватывали порох и боеприпасы, имущество горожан и их самих не трогали.

К повстанцам присоединялись новые отряды, однако, все действовали разрозненно. За год Косинскому удалось дойти даже до Волыни, но в отличие от повстанцев, магнаты решили объединить свои силы. Совместное войско возглавил киевский воевода и большой магнат Константин Острожский.

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2 февраля 1593 года между повстанцами и войсками шляхты состоялась битва под Пяткой - теперь село Чудновского района Житомирской области, в которой первые потерпели полное поражение. Косинский при свидетелях преклонил колено перед Острожским и пообещал повиноваться. Но уже после того бежал на Сечь, где готовил новое выступление.

Весной 1593 года его отряд отправился в Черкассы, под которыми казаков разбили силы под командованием местного старосты Александра Вишневецкого. По одной из версий, Косинский погиб в бою. По другой, его коварно убили слуги Вишневецкого, которых тот прислал к гетману на мирные переговоры. Казаки отступили.

Вскоре в Украине разразится восстание под руководством Северина Наливайко. Магнаты и шляхта впервые осознают опасность для собственного господства, исходящую как от запорожского, так и от реестрового казачества.

Первое письменное упоминание о запорожских казаках датируется 1 августа 1492 годом. Тогда под селом Тягиней в Бериславском районе Херсонской области казаки взяли на абордаж османскую галеру. Поход запорожских казаков в Днепровский возглавил князь Богдан Глинский. Они захватили галеру и освободили из нее невольников. Крымский хан Менгли I Герай пожаловался в письме великому князю литовскому Александру.

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Дата
16
декабря

Казаки подняли восстание

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