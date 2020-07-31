Крымский хан пожаловался на казаков литовскому князю

Казаки легко брали на абордаж большие галеры. фото https://spadok.org.ua

Первое письменное упоминание о запорожских казаках датируется 1 августа 1492 годом. Тогда под селом Тягиней в Бериславском районе Херсонской области казаки взяли на абордаж османскую галеру.

Поход запорожских казаков в Днепровский возглавил князь Богдан Глинский. Они захватили галеру и освободили из нее невольников.

Крымский хан Менгли I Герая пожаловался в письме великому князю литовскому Александру: "Нет управы на "черкасов" (так называли казаков), так налетели они на турецкую галеру у Тягина, взяли ее на абордаж, освободили пленников, которые были прикованы к галерным веслам, а экипаж галеры изрубили в капусту... ".

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Предпосылки возникновения казачества были связаны с исторической ситуацией на украинских землях в конце XVI в. В то время юго-восточная граница расселения украинский достигала так называемого Дикого Поля - необжитых оседлым населением степей между Доном, Верхней Окой и левыми протоками Десны и Днепра. Это был большой массив свободных земель, фактически не принадлежал ни одному государству.

Московские войска по приказу Петра I 25 мая 1709-го уничтожили Чертомлицку Сечь на острове Чертомлык на Днепре. Чертомлыцкая Сечь основана казаками во главе с кошевым атаманом Федором Лутаем летом 1652-го на правом берегу острова Чертомлыка - рукава Днепра.