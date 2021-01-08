Каким был популярный горнолыжный курорт 80 лет назад - подборка фото

Фото: facebook.com/old.border.mandrivka/

Показали фотографии Ворохты Станиславского воеводства Польши - теперь Ивано-Франковской области, сделанные в 1930-х польским фотографом Генриком Поддембским.

Фотографии опубликовало в Facebook сообщество "Мандрівка Старим Кордоном".

Ворохта развивалась как спортивно-туристический центр с конца XIX в. Этому способствовала прокладка через поселение железной дороги, а затем построение большого арочного каменного моста, который и по сей день считается одним из самых длинных каменных мостов мира.

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В 1930-х годах в Ворохте уже работало несколько пансионатов для богатых туристов. Люди катались на лыжах, санках, или же просто отдыхали, наслаждаясь видами и прохладным горным воздухом.

Тренировались здесь и спортсмены. С 1922 года действовал трамплин для прыжков, на котором часто проводили государственные соревнования.

Среди достопримечательностей, кроме моста, в поселке была деревянная церковь, построенная около 1657 года, и лесная мельница.

В польском цифровом архиве хранятся фото из села Пороги - теперь Богородчанский район Ивано-Франковской области. Они сделаны 1930-х фотографом Генриком Поддембським. На фотографиях можно увидеть местные храмы, улицы и пастухов с овцами.