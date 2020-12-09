Каким увидел украинское село польский фотограф 1930-х

В польском цифровом архиве хранятся фото из села Пороги - теперь Богородчанский район Ивано-Франковской области. Они сделаны 1930-х фотографом Генриком Поддембським. На фотографиях можно увидеть местные храмы, улицы и пастухов с овцами.

Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Село известно 1596 года. Во львовском архиве есть дело, которое датируется XVII в. В нем имеется упоминание о жительнице Порогов Настю, которая была разведчицей Богдана Хмельницкого. Ее осудило польское правительство на смертную казнь.

В селе 1875-го родился украинский художник Модест Сосенко.

В Порогах жила и постоянно работала Теодора Кобылянская, дом которой был местом встречи и отдыха для галицкой интеллигенции. Частой гостью была украинская писательница Ирина Вильде. Ее "сестры Ричинские" частично писались в Порогах.

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Предлагаем посмотреть подборку фото времен Первой мировой войны 1914-1918 годов, которые сделаны в городе Мукачево на Закарпатье. Город удерживали австрийские войска. В управлении бургомистра из-за осложнений международной обстановки ввели постоянное дежурство сотрудников. Банки взяли под усиленную охрану, поездки за границу прекратили.