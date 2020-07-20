Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото

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Предлагаем посмотреть подборку фото времен Первой мировой войны (1914-1918), которые сделаны в городке Мукачево на Закарпатье.

Город удерживали австрийские войска. В управлении бургомистра из-за осложнений международной обстановки ввели постоянное дежурство сотрудников. Банки взяли под усиленную охрану, поездки за границу прекратили.

Полицейский капитан запретил в Мукачево просить милостыню. Началась мобилизация взрослого мужского населения в австрийскую императорскую армию. Жены чиновников призвали собирать деньги для поддержки тех семей, мужчины из которых пошли в армию.

Во второй половине сентября в 1914-м армия Российской империи прорвала фронт в Галиции и быстро приблизилась к Карпатским перевалам. Отступая под села Горонда и Страбичево, в Мукачевском замке один день находились Украинские сечевые стрельцы.

В конце сентября Мукачево оказалось в прифронтовой полосе. Австро-венгерское командование срочно переместила сюда значительные военные силы. На южной окраине Мукачево построили взлетно-посадочная площадка для самолетов с направлением взлета на север, в Карпатских отрогов.

Школы города были переоснащены под военные госпитали. Для поддержки военных из числа жителей Мукачево сформировали общественную охрану и народное ополчение. Позже пожарную городскую охрану заменили жандармские патрули. Рабочие места мужчин, ушедших на фронт, заняли женщины и молодежь.

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Боев во время Первой мировой войны в Мукачево не было. Но вспыхнула эпидемия холеры, которую завезли из Венеции и Стамбула. Война ускорила ее распространение. Многие мукачевцы просто не знали санитарных правил. Поэтому "Санаторное общество имени эрцгерцога Йожефа" открыло в Мукачево противотуберкулезную амбулаторию. Ежедневно главный врач военного госпиталя докладывал о количестве больных, зараженных холерой, тифом и другими инфекционными заболеваниями. Для них срочно построили специальный барак.

Бои на Карпатских перевалах продолжались до января 1915 года. Весной российскую армию выбили из Карпат. Военное положение в Мукачево отменили.

28 апреля 1919-го Мукачево оккупировали румынские войска, а через 2 месяца - Чехословацкой республики. Следующие 20 лет город входил в состав Чехословакии.

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