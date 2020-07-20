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понедельник, 20 июля 2020 11:33

Как австрийские солдаты обживались в украинском городке во время Первой мировой войны - фото
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Мукачево во время Первой мировой войны пережило эпидемию холеры
Фото: archivinformationssystem.at
Мукачево во время Первой мировой войны пережило эпидемию холеры
Мукачево во время Первой мировой войны пережило эпидемию холеры
Мукачево во время Первой мировой войны пережило эпидемию холеры
Мукачево во время Первой мировой войны пережило эпидемию холеры

Предлагаем посмотреть подборку фото времен Первой мировой войны (1914-1918), которые сделаны в городке Мукачево на Закарпатье.

Город удерживали австрийские войска. В управлении бургомистра из-за осложнений международной обстановки ввели постоянное дежурство сотрудников. Банки взяли под усиленную охрану, поездки за границу прекратили.

Полицейский капитан запретил в Мукачево просить милостыню. Началась мобилизация взрослого мужского населения в австрийскую императорскую армию. Жены чиновников призвали собирать деньги для поддержки тех семей, мужчины из которых пошли в армию.

Во второй половине сентября в 1914-м армия Российской империи прорвала фронт в Галиции и быстро приблизилась к Карпатским перевалам. Отступая под села Горонда и Страбичево, в Мукачевском замке один день находились Украинские сечевые стрельцы.

В конце сентября Мукачево оказалось в прифронтовой полосе. Австро-венгерское командование срочно переместила сюда значительные военные силы. На южной окраине Мукачево построили взлетно-посадочная площадка для самолетов с направлением взлета на север, в Карпатских отрогов.

Школы города были переоснащены под военные госпитали. Для поддержки военных из числа жителей Мукачево сформировали общественную охрану и народное ополчение. Позже пожарную городскую охрану заменили жандармские патрули. Рабочие места мужчин, ушедших на фронт, заняли женщины и молодежь.

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Боев во время Первой мировой войны в Мукачево не было. Но вспыхнула эпидемия холеры, которую завезли из Венеции и Стамбула. Война ускорила ее распространение. Многие мукачевцы просто не знали санитарных правил. Поэтому "Санаторное общество имени эрцгерцога Йожефа" открыло в Мукачево противотуберкулезную амбулаторию. Ежедневно главный врач военного госпиталя докладывал о количестве больных, зараженных холерой, тифом и другими инфекционными заболеваниями. Для них срочно построили специальный барак.

Бои на Карпатских перевалах продолжались до января 1915 года. Весной российскую армию выбили из Карпат. Военное положение в Мукачево отменили.

28 апреля 1919-го Мукачево оккупировали румынские войска, а через 2 месяца - Чехословацкой республики. Следующие 20 лет город входил в состав Чехословакии.

Раритетные фото украинцев 110-летней давности предлагает посмотреть Gazeta.ua. Их сделала и опубликовала в своем дневнике англичанка Флоренс Фармборо (1887-1978) - гувернантка, медсестра, фотограф, преподаватель и журналист.

Она родилась и выросла в графстве Бакинґшшир в большой семье. В 1908 году приехала в Киев работать гувернанткой дочерей профессора и врача-терапевта Павла Усова.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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